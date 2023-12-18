ГТЛК передала авиакомпании «КрасАвиа» вертолет Ми-8МТВ-1

© www.gtlk.ru

ГТЛК и авиакомпания «КрасАвиа» подписали акт передачи-приемки в лизинг нового вертолета Ми-8МТВ-1 производства холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех).

Договор на поставку ВС был заключен в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния. Всего по инвестпроекту ГТЛК поставит отечественным перевозчикам 86 бортов в 2023-2025 гг. Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, их можно использовать практически в любых климатических условиях.

https://t.me/ao_gtlk/1548

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.