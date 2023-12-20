10 новых купейных вагонов вошли в состав поездов, курсирующих из Красноярска в Анапу и Адлер

© company.rzd.ru

10 новых купейных вагонов включены в пассажирские поезда формирования АО «Федеральная пассажирская компания» № 127 Красноярск — Адлер и № 212 Красноярск — Анапа.

Отметим, что составы, курсирующие из Красноярска до Адлера и Анапы, находятся в пути более четырех суток. Это один из самых протяженных пассажирских маршрутов в России.

© company.rzd.ru

В новых купе изменился интерьер: нижние полки складываются в эргономичные мягкие диваны. Для удобства пассажиров предусмотрены USB-порты, розетки на 220 В и индивидуальные светильники.

В вагонах установлены системы климат-контроля. Благодаря герметичности дверей в них значительно снижен уровень шума.

© company.rzd.ru

Отметим, что холдинг «РЖД» планомерно обновляет парк пассажирского подвижного состава. Так, за несколько последних лет поезда дальнего следования, отправляющиеся в поездки из Красноярска и Абакана, пополнили 70 современных купейных и плацкартных вагонов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

© company.rzd.ru

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