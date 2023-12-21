«ПК Транспортные системы» выполнила контракт на поставку троллейбусов «Адмирал 6281» в Рязань

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Российский разработчик и производитель современного городского электрического транспорта — компания «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) выполнила контракт на поставку пяти низкопольных троллейбусов «Адмирал» в Рязань. Производство троллейбусов проходило на Энгельсском заводе электрического транспорта (входит в «ПК Транспортные системы»).

Рязанская троллейбусная система функционирует с 1949 года и на сегодняшний день включает в себя девять маршрутов, два депо и 315 километров контактной сети. Впервые троллейбусы производства «ПК ТС» поступили в транспортный парк Рязани в сентябре 2022 года — тогда было закуплено десять машин «Адмирал 6281».

Эти троллейбусы не имеет аналогов на отечественном рынке. В данной модели применяется все, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пассажиров: видеоконтроль посадки-высадки пассажиров, мониторинг дорожной ситуации, просторные накопительные площадки, эргономичный светлый салон, новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов, не имеющие аналогов передовые системы климат-контроля.

«Адмирал» — полностью низкопольный и имеет три широких дверных проёма, что увеличивает скорость пассажирообмена на остановках и сокращает время прохождения маршрута. Это повышает эксплуатационную эффективность подвижного состава. Кроме того, троллейбус также оснащен системой аварийного автономного хода. Количество сидячих мест — 35, максимальная конструктивная скорость— 70 км/ч.

Наряду с Рязанью троллейбусы «Адмирал» также эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Иваново, Красноярске, Иркутске, Брянске, Омске, Курске и Кемерово.

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