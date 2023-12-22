ЛНР получила 85 новых автобусов для районных маршрутов

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«В Луганскую Народную Республику в рамках программы социально-экономического развития поставлена партия новых комфортабельных автобусов ПАЗ Вектор Next в количестве 66 единиц, четыре единицы КаВЗ (туристический) и 15 единиц Газель Next. Данные автобусы будут переданы в муниципалитеты для обслуживания муниципальных маршрутов городского, пригородного, междугородного сообщения», — сообщили в Министерстве инфраструктуры и транспорта ЛНР.

В Министерстве проинформировали, что транспортные средства будут переданы:

20 автобусов — Северодонецку;

10 автобусов — Ровенькам;

10 автобусов — Красному Лучу;



9 автобусов — Марковскому району;

6 автобусов — Лисичанску;

5 автобусов — Сватовскому району;

5 автобусов — Стаханову;

4 автобуса — Луганску;

4 автобуса — Кременскому району;

3 автобуса — Беловодскому району.

По два автобуса получат Меловской, Новойдарский, Новопсковский, Славяносербский районы, ещё один отправится в Первомайск.

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