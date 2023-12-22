ЛНР получила 85 новых автобусов для районных маршрутов
«В Луганскую Народную Республику в рамках программы социально-экономического развития поставлена партия новых комфортабельных автобусов ПАЗ Вектор Next в количестве 66 единиц, четыре единицы КаВЗ (туристический) и 15 единиц Газель Next. Данные автобусы будут переданы в муниципалитеты для обслуживания муниципальных маршрутов городского, пригородного, междугородного сообщения», — сообщили в Министерстве инфраструктуры и транспорта ЛНР.
В Министерстве проинформировали, что транспортные средства будут переданы:
- 20 автобусов — Северодонецку;
- 10 автобусов — Ровенькам;
- 10 автобусов — Красному Лучу;
- 9 автобусов — Марковскому району;
- 6 автобусов — Лисичанску;
- 5 автобусов — Сватовскому району;
- 5 автобусов — Стаханову;
- 4 автобуса — Луганску;
- 4 автобуса — Кременскому району;
- 3 автобуса — Беловодскому району.
По два автобуса получат Меловской, Новойдарский, Новопсковский, Славяносербский районы, ещё один отправится в Первомайск.
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