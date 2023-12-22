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Транспорт и логистика

ЛНР получила 85 новых автобусов для районных маршрутов

 © lug-info.com

«В Луганскую Народную Республику в рамках программы социально-экономического развития поставлена партия новых комфортабельных автобусов ПАЗ Вектор Next в количестве 66 единиц, четыре единицы КаВЗ (туристический) и 15 единиц Газель Next. Данные автобусы будут переданы в муниципалитеты для обслуживания муниципальных маршрутов городского, пригородного, междугородного сообщения», — сообщили в Министерстве инфраструктуры и транспорта ЛНР.

В Министерстве проинформировали, что транспортные средства будут переданы:

  • 20 автобусов — Северодонецку;
  • 10 автобусов — Ровенькам;
  • 10 автобусов — Красному Лучу;
  • 9 автобусов — Марковскому району;
  • 6 автобусов — Лисичанску;
  • 5 автобусов — Сватовскому району;
  • 5 автобусов — Стаханову;
  • 4 автобуса — Луганску;
  • 4 автобуса — Кременскому району;
  • 3 автобуса — Беловодскому району.

По два автобуса получат Меловской, Новойдарский, Новопсковский, Славяносербский районы, ещё один отправится в Первомайск.

 © storage.lug-info.com

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Источник: https://lug-info.com/news/lnr-poluc...a-municipal-nyh-marshrutov-mintrans

транспорт, ЛНР
  • Agave Tequilana Agave Tequilana
    22.12.2320:22:54

    Здорово !

    Реально, транспорта на возвращённых территориях, очень не хватает.

    Дороги, худо-бедно, в плане времени, восстанавливают, а по сути, строят новые.

    А средств, обеспечивающих перевозку, напрочь не хватает.

    И да, частник, не гож для обеспечения транспортных перевозок.

    НИГДЕ

    #1274411
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