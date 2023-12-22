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Город находится в Восточной Сибири, в 4000 км от Москвы и в 450 км от Иркутска, областного центра. Братск расположен на берегу Ангары — той самой единственной реки, которая вытекает из Байкала. Современный Братск возник в 1955 году, в связи со строительством ГЭС — до этого здесь была крепость, которую построили в 1631 году казаки для сбора ясака — налога с местного населения. Сейчас в городе проживает более 220 тысяч человек.

У Братска есть несколько рекордов. Алюминиевый завод БРаЗ первым в мире выпустил 1 млн тонн алюминия в год. Братское водохранилище на момент наполнения было самым большим в мире. Братская ГЭС до сих пор занимает первое место по среднегодовой выработке электроэнергии. Даже рынок здесь строили по уникальному проекту. А на ГЭС приезжали смотреть сотни иностранных делегаций и тысячи туристов.

Раньше Братск входил в число 15 самых загрязнённых городов России. Здесь работают предприятия химической промышленности, металлургия — а значит, есть и выбросы вредных веществ. Но в последнее время работает федеральная программа по снижению уровня выбросов — и сейчас Братск исключили из числа городов с самой вредной атмосферой. Сегодня Братск — крупнейший центр лесной и алюминиевой промышленности.

1. История появления современного Братска тесно связана со строительством ГЭС. Решение о возведении Братской ГЭС приняли в 1954 году, а в 1955 стройку объявили всесоюзной. Уже через 2 года впервые перекрыли Ангару.

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2. «Старый» Братск оказался в зоне затопления — город заново отстроили в стороне, немного севернее первого посёлка. Всего из зоны затопления перенесли 119 населённых пунктов. А в 1955 году Братск официально стал городом.

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3. Основателями «старого» Братска были казаки. Первая крепость, Братский острог, появилась в этих местах в 1631 году. Крепость назвали не в честь братских народов или любви — изначально территорию населяли буряты, которых в XVII веке называли «браты» или «братские люди». Поэтому и острог, который здесь построили для сбора ясака с бурят, назвали Братск. Эта крепость была ключевой точкой в покорении Забайкалья — Братск стал сторожевым постом и пунктом снаряжения экспедиций. В то время на Ангаре было много островов, на который местные жители охотились, собирали ягоды и грибы, выращивали пшеницу.

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4. В 1961 году началось наполнение водохранилища. Это огромный искусственный водоём — максимальная глубина достигает 150 м. После строительства плотины рекам потребовалось около 6 лет, чтобы заполнить его водой. Для сравнения — максимальная глубина Куйбышевского водохранилища 41 м, а Рыбинского — 30 м.

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6. Собор Рождества Христова в Братске. В 1992 году на этом месте планировали построить восьмиэтажный бизнес-центр с гостиницей. Выкопали котлован, установили сваи, но на этом строительство остановилось. В 2001 году площадку передали православному приходу, а в 2015 году в новом храме впервые раздался колокольный звон.

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7. Собор расположен на перекрёстке улиц Мира и Кирова. Улицу Кирова иногда называют «Братский Бродвей».

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8. Братский драматический театр открылся в 1986 году. Первые 10 лет он размещался в посёлке Падун. В 2003 году для драмтеатра специально отреставрировали здание в центре города — раньше здесь был кинотеатр. В 2016 году Братский драмтеатр впервые организовал фестиваль «У Братского моря». Мероприятие стало ежегодным — сейчас сюда приезжают труппы из Москвы, Томска, Новосибирска, Кемерова, Омска, Улан-Удэ, Иркутска, Черемхово.

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9. Площадь Ленина расположена в центре Братска. С неё начинаются «Братский Арбат», Советская улица с широким бульваром. Рядом — сквер «Ангарские каскады».

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10. Администрация города Братск. Памятник Ленину рядом с администрацией установили в 1987 году. После начала перестройки стало не до возведения новых памятников, но 1987 год был особенным — 70 лет Октябрьской революции. В этот год памятники Ленину устанавливали сразу в нескольких городах СССР и даже за пределами страны — например, в Индии.

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11. Проспект Ленина — главная улица Братска.

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12. Советская улица получила название в 1984 году, одновременно с Депутатской. Обе улицы расходятся от администрации, которая раньше называлась Совет народных депутатов, а до этого Совет депутатов трудящихся. В итоге одна из улиц стала Советской, а другая — Депутатской. Улиц Народной и Трудящихся в Братске нет.

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13. Станция космической связи «Орбита». Систему «Орбита» создали для трансляции телесигнала из Москвы по всей стране — а особенно в удалённых регионах. К 1967 году была развёрнута спутниковая сеть телевидения. Это был первый проект спутникового телевидения в СССР — до этого в некоторых городах передачи показывали в записях. Такие станции есть на Чукотке, в Воркуте, Сыктывкаре и других удалённых от столицы регионах.

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15. Мемориал Славы в Братске построили в 1975 году — к 30-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В центре монумента — два языка пламени из бетона, по краям — полукруглые стелы с мраморными табличками, на которые нанесены фамилии воинов, погибших во время войны.

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16. Языки пламени сделаны из сборных бетонных блоков. Высота первого 32 м, второго — 28 м. Площадка перед ними выполнена из красного гранита с металлической звездой и вечным огнём в центре. Сверху монумент выглядит как стилизованный погон.

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17. Братск находится на берегах Ангары — той самой реки, которая вытекает из Байкала, а не впадает в него. Недалеко от города в Ангару впадает Ока.

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19. Братский алюминиевый завод — сокращённо БРаЗ. Это самый большой алюминиевый завод в России и один из крупнейших в мире. БРаЗ производит 30% всего алюминия в РФ и 4% — в мире. В год завод выпускает около 1 млн тонн алюминия — в 2008 году он первым в мире вышел на такую мощность.

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20. Братский лесопромышленный комплекс относится к группе ИЛИМ. В Братском филиале занимаются лесозаготовкой на территории Иркутской области и Красноярского края. Ежегодно здесь производят более 35% всей целлюлозы в России. Завод выпускает целлюлозу, упаковочные материалы, бумагу, гофрокартон и другие продукты.

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21. Братская ГЭС — третья по мощности и первая по среднегодовой выработке электроэнергии среди ГЭС России. Плотина относится к гравитационным — то есть удерживает воду за счёт собственного веса. Именно со строительством Братской ГЭС связано появление города.

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22. Братская телебашня. Высота конструкции — 180 метров. Телебашню построили в 1963 году — тогда в эфир вышли первые передачи местного телевидения. Сейчас в башне размещено оборудование цифрового вещания, антенны радиостанций и аналоговых каналов, которые вещают в радиусе 70 км. В 2023 году на башне установили художественную подсветку.

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23. Гостиница Тайга в Братске появилась из-за большого количества туристов, которые приезжали посмотреть на строительство ГЭС. Изначально гостиницу называли «Интурист» — за 1964 год город посетили 120 иностранных делегаций и около 1000 туристов. В гостинице 7 этажей, внутри всё отделано мрамором, а панно внутри на момент установки признали лучшей работой года.

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24. Парк Металлургов в Братске раньше был классическим советским парком с аттракционами, колесом обозрения и летним кинотеатром. Но в начале 1990-х аттракционы демонтировали. В 2016 году БРаЗ взялся за реставрацию парка. Установили новые аттракционы, лавочки, оставили большую площадь для зимнего ледового городка. Здесь же проводили конкурс бетонных фигур — они до сих пор остались в парке. Сейчас основа парка — это группы озеленённых холмов и природная среда с плавными чертами дорожек, красный гранитный отсев для тропинок и асфальт в зоне спортивных площадок.

© img.geliophoto.com

25. В парке Металлургов в 2021 году начали строить церковь Петра и Февронии Муромских. Эти святые — церковный образец семейной жизни. Согласно сказанию, князь Пётр незадолго до княжения убил огненного змея, но испачкался его кровью и заболел проказой. Во сне ему было открыто, что излечить его сможет только Феврония — дочь бортника, добывавшего дикий мёд. Бояре не хотели княгиню-простолюдинку — в итоге князь вместе с женой оставил Муром. В городе началась смута, бояре просили князя вернуться — и Феврония заслужила любовь горожан. Пётр и Феврония умерли в один день и час, а тела их положили в гробницу с тонкой перегородкой.

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26. 23 и 24 микрорайоны.

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27. Центральный рынок в Братске открыли в 1982 году. Здание строили по проекту Московского архитектурного института. Это был экспериментальный проект — до этого таких рынков в стране не строили. Круглый металлический каркас, витражное остекление, мозаичный пол, 122 торговых места, кафе, универсам, подвалы с камерами хранения, холодильниками и лифтами — всё это было в новинку. Купол в виде зонта решили возвести уже во время строительства — изначально здание должно было быть построено в виде кольца с открытой площадкой в центре. Но в северном городе такой рынок зимой не использовался бы, поэтому сделали кровлю. Впоследствии по этому проекту построили рынок в Старом Осколе.

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28. Гипермаркет Лента в Братске открылся в 2017 году. Это был 34-й магазин федеральной сети. В 2023 году у Ленты в России 260 гипермаркетов и 513 супермаркетов и магазинов.

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30. Ангарская деревня в Братске — архитектурно-этнографический музей под открытым небом. Деревня открыта для посетителей 1 июня 1983 года. Первыми экспонатами музея стали постройки, попавшие в зону затопления ГЭС.

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31. В музее 3 сектора — русский, эвенкийский и экологический. Старейший памятник — башня Братского острога, которую построили в 1654 году. Здесь же есть диабаз с наскальным рисунком — единственное сохранившееся свидетельство первобытного искусства. Самым почитаемым животным у первобытных охотников региона был лось.

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32. Храм преподобного Андрея Рублёва находится в лесном массиве. Изначально планировалось построить 3 храма, но в итоге появился только храм Всех Святых, в земле Российской просиявших.

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33. Мемориал Славы из-за специфической формы лепестков огня иногда называют «ушами».

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34. Станции «Орбита» — первый опыт спутниковой цифровой связи в СССР. «Тарелку» в Братске построили на месте будущего 18-го микрорайона. Антенна сделана из алюминия, диаметр 12 метров, а масса — 5,5 тонн. Конструкцию вращал специальный поворотный механизм с управлением из зала под антенной. Первая прямая трансляция из Москвы была в 1967 году.

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38. В Братске несколько крупных промышленных производств — алюминиевый завод, лесопромышленный комплекс, завод ферросплавов.

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39. Сегодня Братск — один из крупнейших промышленных центров страны. Здесь производят алюминий, ферросилиций для изготовления нержавейки и пружинных сталей, перерабатывают древесину. Но главным предприятием остаётся ГЭС — крупнейшая по выработке энергии в России.

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