Новые дороги России

© genby.livejournal.com

В России каждый год бьются рекорды строительства новых дорог, которых никогда в нашей стране не было. Но некоторым это не нравится.

© genby.livejournal.com

Как всегда, речь идет не о том сколько стало дорог и какое качество они приобрели после реконструкции и расширения, а о вводе новых, причем не асфальтовых,а скрытым за эвфемизмом «с твердым покрытием».

А достаточно открыть 543 страницу сборника «Народное хозяйство РСФСР-1990» и узнать, что для русских строили меньше всего дорог, среди всех республик. А сами дороги отвратительного качества.

© genby.livejournal.com

С плохоньким асфальтом за 70 лет советской власти построено всего 290 тысяч км дорог. К примеру, в довольно небольшой Германии, сейчас 650 тысяч км дорог с асфальтом. Если бы РСФСР строил дороги такими темпами, как говорят некоторые, то он бы за 10 лет догнал бы Германию. Но в РСФСР дорог с асфальтом было в 3 раза меньше.

© genby.livejournal.com

Но не это главное, главное смешное сравнение советской дороги с твердым покрытием (из щебенки) и современной автомагистрали. Ведь дороги делятся на несколько категорий.Высший класс дорог, трассы категорий IА IБ и IВ. В РСФСР такая дорога была практически одна,МКАД длинной 111 км и то самого низшего класса и то IВ из высшей категории худшая.

Последний светофор у Мытищинской ярмарки убрали в 2006 г. И только тогда она перешла в категорию повыше. На фотографиях одного участка МКАД показана разница лучшей советской «дороги смерти» и того во что она превратилась сейчас. Замечу что это никак не отразилось на общей длине дорог России с твердым покрытием, хотя на самом деле по вложенном труду это 4 МКАДа.

© genby.livejournal.com

Еще говорят в Свердловске построили «Серовский» тракт. 132 км . Можно сказать, половину дорог первой категории в советской России построили тогда. Может было еще где-то, ведь в СССР такие дороги строили, для братьев, но не для русских.

Акция «Балтийская цепь», 1989 год. За «восстановление независимости» прибалтийских стран на автодороге первой категории, отобранной у русских, которым СССР таких дорог не строил

© genby.livejournal.com

Факт в том в РСФСР, дорог первой категории было не больше 500 км. Вот с таким наследством начала свое развитие Российская Федерация.

Германия с всей ее знаменитой сетью автобанов, которые начали строить еще до войны,таких дорог имеет:

1941 — 3 827 км

2000 — 11 515 км

2021 — 13 192 км

Индия:

2002 — 160 км

2023 — 4 719 км

В Бразилии, таких дорог — 17 тыс. км, в Канаде — примерно столько же, в Японии всего 10 тыс. км.

В США около 107 000 км,но их начали строить еще при Рузвельте.

Во времена РСФСР таких дорог просто не было. Главная дорога России Москва — Ленинград была трехполосной, я ездил по ней 2 раза, туда обратно. Это было смертельным приключением. Как видим, чтобы стать развитой страной, таких дорог надо иметь более 10 000 км.

Но на 2022 г. новых дорог в России уже было больше, чем в Японии. С вводом трассы М-12, таких дорог стало более 12000 км. Еще годик, два и мы обгоним Германию.

Всего для России надо около 40 000 км таких дорог.

По поводу мифов о том, что протяженность дорог в России стала меньше по сравнению с РСФСР.

Открываем на Росстате «Социально-экономические показатели в Российской Федерации 1991-2015 гг» и смотрим.Да,методика подсчета с 2006 г. поменялась.Дороги местного значения включены в дороги общего пользования.

© genby.livejournal.com

А теперь сравнение с учетом протяженности дорог местного назначения в РСФСР:

В России на конец 2015 года общее число дорог составило 1,48 млн км., из них дорог с твердым покрытием 1,04 млн км.

РСФСР 1990 год общее число дорог: 884 тыс. км., из них дорог с твердым покрытием составляло 657 тыс. км. дорог с твердым покрытием, 400 тыс км. общего пользования и 257 тыс км. необщего пользования (муниципальных).

В любом случае дорог в новой России стало почти в 2 раза больше, чем в 1990 году.

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