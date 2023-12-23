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Статистика

Новые дороги России

 © genby.livejournal.com

В России каждый год бьются рекорды строительства новых дорог, которых никогда в нашей стране не было. Но некоторым это не нравится.

 © genby.livejournal.com

Как всегда, речь идет не о том сколько стало дорог и какое качество они приобрели после реконструкции и расширения, а о вводе новых, причем не асфальтовых,а скрытым за эвфемизмом «с твердым покрытием».

А достаточно открыть 543 страницу сборника «Народное хозяйство РСФСР-1990» и узнать, что для русских строили меньше всего дорог, среди всех республик. А сами дороги отвратительного качества.

 © genby.livejournal.com

С плохоньким асфальтом за 70 лет советской власти построено всего 290 тысяч км дорог. К примеру, в довольно небольшой Германии, сейчас 650 тысяч км дорог с асфальтом. Если бы РСФСР строил дороги такими темпами, как говорят некоторые, то он бы за 10 лет догнал бы Германию. Но в РСФСР дорог с асфальтом было в 3 раза меньше.

 © genby.livejournal.com

Но не это главное, главное смешное сравнение советской дороги с твердым покрытием (из щебенки) и современной автомагистрали. Ведь дороги делятся на несколько категорий.Высший класс дорог, трассы категорий IА IБ и IВ. В РСФСР такая дорога была практически одна,МКАД длинной 111 км и то самого низшего класса и то IВ из высшей категории худшая.

Последний светофор у Мытищинской ярмарки убрали в 2006 г. И только тогда она перешла в категорию повыше. На фотографиях одного участка МКАД показана разница лучшей советской «дороги смерти» и того во что она превратилась сейчас. Замечу что это никак не отразилось на общей длине дорог России с твердым покрытием, хотя на самом деле по вложенном труду это 4 МКАДа.

 © genby.livejournal.com

Еще говорят в Свердловске построили «Серовский» тракт. 132 км. Можно сказать, половину дорог первой категории в советской России построили тогда. Может было еще где-то, ведь в СССР такие дороги строили, для братьев, но не для русских.

Акция «Балтийская цепь», 1989 год. За «восстановление независимости» прибалтийских стран на автодороге первой категории, отобранной у русских, которым СССР таких дорог не строил

 © genby.livejournal.com

Факт в том в РСФСР, дорог первой категории было не больше 500 км. Вот с таким наследством начала свое развитие Российская Федерация.

Германия с всей ее знаменитой сетью автобанов, которые начали строить еще до войны,таких дорог имеет:

1941 — 3 827 км

2000 — 11 515 км

2021 — 13 192 км

Индия:

2002 — 160 км

2023 — 4 719 км

В Бразилии, таких дорог — 17 тыс. км, в Канаде — примерно столько же, в Японии всего 10 тыс. км.

В США около 107 000 км,но их начали строить еще при Рузвельте.

Во времена РСФСР таких дорог просто не было. Главная дорога России Москва — Ленинград была трехполосной, я ездил по ней 2 раза, туда обратно. Это было смертельным приключением. Как видим, чтобы стать развитой страной, таких дорог надо иметь более 10 000 км.

Но на 2022 г. новых дорог в России уже было больше, чем в Японии. С вводом трассы М-12, таких дорог стало более 12000 км. Еще годик, два и мы обгоним Германию.

Всего для России надо около 40 000 км таких дорог.

По поводу мифов о том, что протяженность дорог в России стала меньше по сравнению с РСФСР.

Открываем на Росстате «Социально-экономические показатели в Российской Федерации 1991-2015 гг» и смотрим.Да,методика подсчета с 2006 г. поменялась.Дороги местного значения включены в дороги общего пользования.

 © genby.livejournal.com

А теперь сравнение с учетом протяженности дорог местного назначения в РСФСР:

В России на конец 2015 года общее число дорог составило 1,48 млн км., из них дорог с твердым покрытием 1,04 млн км.

РСФСР 1990 год общее число дорог: 884 тыс. км., из них дорог с твердым покрытием составляло 657 тыс. км. дорог с твердым покрытием, 400 тыс км. общего пользования и 257 тыс км. необщего пользования (муниципальных).

В любом случае дорог в новой России стало почти в 2 раза больше, чем в 1990 году.

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Источник: https://genby.livejournal.com/1053430.html

дорожное хозяйство, статистика, общество
  • Нет аватара termometrix
    23.12.2313:50:33

    Неблагодарная Прибалтика была витриной СССР и получала от РСФСР ежегодные дотации в несколько миллиардов советских рублей. Это огромные суммы по сравнению с сегодняшними ценами.

    Достаточно посмотреть, какие дороги и трассы были в прибалтийских республиках в советское время.Средняя дотация, поступающая из кармана одного гражданина РСФСР, в 80-е годы составляла примерно 209 советских рублей на человека, больше средней зарплаты в РСФСР. Общий объем дотаций по товарным ценам из РСФСР достиг примерно 30 миллиардов советских рублей к 1988 г. Кроме того, РСФСР обеспечивал примерно 60% доходов общего бюджета СССР,а тратил на 10 миллиардов советских рублей меньше, разница шла на дополнительные бюджетные дотации союзным республикам.

    Зато железнодорожный транспорт был хорошо развит в РСФСР и в целом в СССР.

    Воздушный транспорт и внутренний водный транспорт также были развиты в советское время.

    Отредактировано: termometrix~17:30 23.12.23
    #1274433
    • Clausson Clausson
      23.12.2315:18:12

      Зато железнодорожный транспорт был хорошо развит в РСФСР и в целом в СССР.

      Про авиатранспорт спорить бессмысленно. В СССР он был по современным меркам просто фантастический. Из любого провинциального областного центра посредством АН-2 («тошнотных авиалиний» — из песни слов не выкинуть))) можно было попасть во все отдаленные райцентры. Из небольшого черноземного аэропорта каждый день можно было улететь в Москву, Ленинград, Сочи, Анапу, Симферополь, Одессу, Киев, Харьков, Ростов на Дону, Львов, Челябинск и пр. и пр. А стоимость перелета была на уровне ЖД купе на том же маршруте… И нет, слухи о том,что советская авиация существовала только за счет огромного государственного субсидирования это миф Гайдара и Ко. Надо же было как-то оправдать его сговор с Боингом.

      А вот по поводу ЖД транспорта… Так называемое «пригородное сообщение» лучше даже не вспоминать. Достаточно вспомнить, что в народе электрички иначе как «скотовозками» не называли. Дальнее направление в позднесоветские времена вызывало радость разве что у детей. Нет, были, конечно, отличные фирменные поезда (спонсируемые регионами и/или ведущими предприятиями регионов), но в целом скорее вечный бардак, грязь и сырое бельё. Тем не менее, купить билеты на поезд всегда было проблемой. Вечные огромные очереди в кассы ЖД вокзала, вечная ругань в этих очередях…

      Сейчас РЖД всё же намного лучше чем советская система, комфортнее и приятнее. И, кстати, намного более пунктуальней. Сейчас по РЖД реально можно часы сверять, а задержки это всегда ЧП. В то время как опаздывание советских поездов было скорее нормой.

      Отредактировано: Clausson~15:19 23.12.23
      #1274438
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        23.12.2321:38:54

        В то время как опаздывание советских поездов было скорее нормой.

        Вопрос всегда был один — на сколько часов позднее приедем.

        Отредактировано: Сергей Котенко~21:39 23.12.23
        #1274481
  • Clausson Clausson
    23.12.2314:49:36

    Стиль GENBY незабвенен. И хоть суждения его чаще всего однобоки, он гораздо чаще ближе к истине чем его оппоненты.

    #1274437
    • Нет аватара termometrix
      23.12.2315:34:23

      И хоть суждения его чаще всего однобоки

      К сожалению, Генби иногда переусердствует в своем антикоммунизме и антисоветизме, поскольку интерпретирует факты как статическую фотографическую картину вне контекста динамики всего процесса,объективных обстоятельств, возможностей и объективных сравнений. Порой он и его комментаторы не понимают, что своим излишним антисоветским пафосом и преждевременными выводами они больше вредят России, чем помогают и льют воду на мельницу наших недоброжелателей.

      Конечно, справедливо и обратное утверждение о чрезмерной ностальгии по советской жизни, эти люди тоже приносят вред.Приносят вред со своей идеализацией всего советского, так же, как западники обожествляют все американское и западное и ненавидят все советское и русское.Я не противопоставляю друг другу Россию,СССР и Царскую Россию.Для меня они одно целое,большая часть всего естественно-исторического процесса,имеют положительные и отрицательные стороны,но дополняют друг друга в рамках мировой и национальной истории.Понимание истории должно быть на основе аналитического синтеза,на основе более объективного взгляда со всех сторон,а не на основе личных предпочтений исходя из своих сиюминутных личных и национальных интересов. Увы,историю, особенно на Западе, читают так как «дьявол читает Евангелие».

      Отредактировано: termometrix~20:54 23.12.23
      #1274440
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        23.12.2320:37:43

        Я не противопоставляю друг другу Россию,СССР и Царскую Россию.Для меня они одно целое,большая часть всего естественно-исторического процесса,имеют положительные и отрицательные стороны,но дополняют друг друга в рамках мировой и национальной истории.

        «В России, СССР, Царской России».

        У нас!!! Название сайта именно про это!!!

        #1274478
  • Badassgoliath Badassgoliath
    23.12.2316:58:15

    Не всем до сих пор понятно, что трассы высших категорий предусматривают не только количество полос и слоёв покрытия, но ещё и геометрию дороги. То есть в любом месте дороги уклон должен быть не более стольки-то градусов и видимость не менее стольки-то метров. Это означает, что для строительства такой трассы нужно иногда срывать целые горы грунта (или насыпать) вдоль и рядом с дорогой, хотя казалось бы можно положить асфальт на самой проезжей части и на этом успокоиться.

    Помню я советские автотрассы с твёрдым покрытием. Там асфальт, да. Но он хреновенький, и самое главное даже не это, сама дорога как гармошка, то есть разогнаться на ней невозможно, машина идёт как по волнам.

    #1274445
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      23.12.2317:08:50

      Отчасти это было не то, что оправдано, а не очень критично. Машин сравнительно немного, скорости не очень высокие.

      #1274446
      • Badassgoliath Badassgoliath
        23.12.2318:56:27

        не очень критично.

        Может и так. Но я про правомерность сравнения. Её нет просто. Сравнивать длину тех и нынешних дорог впрямую вообще нельзя.

        #1274463
  • Kolyda Kolyda
    23.12.2318:54:17

    Я похоже чего-то не понял! На графике указано, что в 1990 году в РСФСР построили более сорока тысяч километров автодорог с твердым покрытием, в 1995 почти десять тысяч, а в прошлом, 2022 всего тысячу восемьсот? Неужели такие темпы, такое финансирование были возможны в те годы. Как-то слабо верится, хотя сам я и работал тогда в строительстве.

    #1274462
    • Нет аватара termometrix
      23.12.2319:10:29

      На графике указано, что в 1990 году в РСФСР построили более сорока тысяч километров автодорог с твердым покрытием, в 1995 почти десять тысяч, а в прошлом, 2022 всего тысячу восемьсот

      До 1990 г. и 1995 г. строили преимущественно щебенечно-гравийные дороги,а с 2000 г. преимущественно асфальтобетонные.Здесь не учтена капитальная реконструкция щебенечно-гравийных дорог и расширение прежних дорог советского периода.

      В России на конец 2015 года общее число дорог 1,48 млн км, из них дорог с твердым покрытием 1,05 млн км.

      РСФСР 1990 год общее число дорог 884 тыс. км, из них дорог с твердым покрытием 657 тыс. км дорог с твердым покрытием, 400 тыс км. общего пользования и 257 тыс км. необщего пользования (муниципальных).

      В любом случае дорог в новой России стало почти в 2 раза больше, чем в 1990 году.

      Тут учтен факт,что дороги местного значения в РФ и РСФСР включены в дороги общего пользования.

      Отредактировано: termometrix~21:49 23.12.23
      #1274465
      • Kolyda Kolyda
        23.12.2321:13:01

        В России на конец 2015 года общее число дорог 1,48 млн км, из них дорог с твердым покрытием 1,05 млн км.

        В Амурской области в семидесятые годы мне встречались остатки «царской дороги» на Охотск построенной в конце 19 века. Бабка, во дворе которой мы иной раз оставляли свою машину, рассказывала, что отец ее участвовал со своей лошадью и телегой в этой стройке, хорошо платили. Дорога к семидесятым годам заросла деревьями, но при копке кабельной траншеи через нее солдатам-строителям приходилось пробиваться кирками и ломами настолько хорошо была выполнена отсыпка.

        #1274480
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