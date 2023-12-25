Две новые поликлиники в Москве приняли первых пациентов.

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Две новые поликлиники в Бирюлёве Восточном и Отрадном приняли первых пациентов.

В здании на улице Элеваторной, начали работу филиалы городской поликлиники № 52 и детской № 23. Расположили их в разных блоках. Новый корпус на улице Декабристов,построили при поликлинике № 110. Соединили его с главным зданием переходом.

Оба медучреждения возвели по новому московскому стандарту. Для максимального комфорта пациентов и врачей продумали всё до мелочей. В поликлиниках будут принимать все необходимые специалисты, в их распоряжении — медицинское оборудование последнего поколения. Больше 50 тысяч горожан получат высококлассную медицинскую помощь и самые современные виды диагностики рядом с домом.

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