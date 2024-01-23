Города ЛУКойла (часть 2)

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Во второй части обзора продолжим знакомиться с городами ЛУКойла

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Город Покачи построен на правом берегу Ватьёгана— притока Агана. История города началась в 1978 году, когда на этой территории стали активно разрабатывать нефтяные месторождения и строить вахтовый посёлок. Постепенно он разрастался, и в 1984 году началось активное строительство нового рабочего посёлка — в 15 километрах от прежнего. Через 8 лет, в 1992 году, посёлку Покачи был присвоен статус города.

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Сегодня в Покачах живут более 18000 человек. Многие жители города работают в ТПП «Покачёвнефтегаз», город динамично развивается при поддержке компании.

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Средняя школа № 4 — это федеральная инновационная площадка по внедрению новейших научных разработок в сфере воспитания и образования, а также региональная инновационная площадка по направлению «Развитие системы профессиональной ориентации на уровне образовательной организации». Благодаря участию в этих программах школа вошла в рейтинг «500 лучших образовательных организаций страны — 2021» в категории"Лучшая инновационная образовательная организация — 2021″.

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Детский сад «Югорка» посещают 268 воспитанников. С 2018 года это региональная пилотная площадка проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум». Здесь есть все условия для полноценного развития детей.

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При содействии ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в Когалыме, Лангепасе, Урае и Покачах установлены детские развлекательные комплексы «Нефтеград».

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В ледовом дворце «Кристалл» работают секции по 9 направлениям: бокс,баскетбол, волейбол, лыжные гонки, фигурное катание, хоккей, футбол, спортивная акробатика, пауэрлифтинг.

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9 сентября 2022 г. в Покачах состоялось открытие физкультурно-спортивного комплекса «Сибиряк». Проект реализован в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Общая площадь спортивного комплекса — более 5700 квадратных метров, что позволяет принимать в сутки более 2 000 человек.

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Детская школа искусств самое необычное здание города. В 2012 году школа переехала в новое здание, построенноепри поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ». Концертный зал оснащён самым современным аудиовизуальным оборудованием,что позволяет проводить массовые мероприятия любого уровня технической сложности.

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У композиции «Пламя» и скульптуры «Огненный фонтан», установленной в столице Азербайджана, один автор — архитектор Тим Макфарлейн из Великобритании. Стела «Пламя» связала четыре города Югры — Когалым, Лангепас, Урай и Покачи. Во всех городах стела установлена по инициативе ПАО «ЛУКОЙЛ». В Покачах композицию возвели недалеко от улицы Бакинской.

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В 2016 году в Покачах при поддержке градообразующего предприятия построен мемориальный комплекс «Защитникам Отечества».

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Основа композиции — бронзовая фигура солдата, окружают которую гранитные плиты, символизирующих знаменные полотна. Высота скульптуры почти 5 метров. На гранитных полотнах расположены барельефы высших воинских наград. С левой стороны композиции высечены слова «Доблесть. Честь. Слава», с правой — «История. Гордость. Память». Центральное место занимает Вечный огонь.

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В 2017 году город отпраздновал своё 25-летие. Подарком жителям к юбилею города стал благоустроенный сквер с инсталляцией в виде названия города и двумя скульптурными композициями. Первая — бронзовый бюст первооткрывателя Покачевского месторождения, бурового мастера, Героя Социалистического Труда Н.Б. Мелик-Карамова. Вторая, бронзовая композиция под названием «Соболиная семейка», состоит из трёх животных — символов города.

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Белоярский — город на севере Ханты-Мансийского автономного округа на реке Казым. Железной дороги здесь нет, круглогодичного автомобильного сообщения с Большой землёй тоже нет, главное препятствие — Обь, но труднодоступность не помешала стать Белоярскому одной из архитектурных жемчужин региона.

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До конца 1960-х годов основой экономики района было оленеводство, пушной и рыбный промысел.

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© zs.lukoil.ru

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После открытия на Ямале крупных газовых месторождений через район прошли несколько ниток газопроводов Надым — Пунга, Уренгой — Петровск, Уренгой — Новопсков, Уренгой — Центр, Ямбург — Тула. Для перекачки газа были построены компрессорные станции «Сорум», «Сосновская», «Верхнеказымская», «Казымская», «Бобровская». Белоярский стал центром этого куста, здесь кроме компрессорных станций было организовано ремонтное предприятие, одно из трёх «кустовых» предприятий «Тюментрансгаза», ныне «Газпром трансгаз Югорск».

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Десант строителей высадился на берегу Казыма в 1968-м году. В 1973 году Белоярскому присвоен статус посёлка, а в 1988-м году Белоярский стал городом. Особенности развития города состоят в том, что он находится практически на острове. С запада, севера и востока территория ограничена рекой Казым и озером Кэв-Лор (Школьное), с южной стороны находится промзона — Казымское ЛПУМГ с компрессорной станцией и аэродром.

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В конце прошлого века в районе были открыты несколько нефтяных месторождений. Своя нефть позволила открыть асфальтовый завод и построить дороги до соседних Октябрьского, Сорума, Казыма, Верхнеказымского и Сосновки.

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ТПП «Белоярскнефтегаз» вошёл в состав ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» с сентября 2021 года при реорганизации ООО «РИТЭК», которое вело разработку месторождений на территориях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов ещё с 1999 года.

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В Белоярском создана цельная городская среда, ведь городская команда управленцев работает уже несколько десятков лет, а основные общественные здания проектирует одна команда — Сити-Арх. Времени создать такой уютный город было предостаточно, в результате в городе появились здания с интересной современной архитектурой, которой не может похвастаться даже столица Трансгаза Югорск.

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Футуристичный детский сад «Звёздочка».

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Дворец спорта.

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Авангардное здание Дома детского и юношеского творчества. Автор проекта хорошо знаком с работами Константина Мельникова.

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Школьная теплица, переделанная в технопарк. Хундертвассер и Мондриан в одном флаконе.

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Центр культуры и досуга «Камертон» родом из 90-х.

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Даже пожарная часть в Белоярском не лишена изюминки.

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Но главные архитектурные точки притяжения в городе это этнографический центр «Нуви-Ат» и отель «Карибу».

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Набережная в Белоярском появилась совсем недавно -6 сентября 2020 года. Этот проект стал победителем федерального конкурса лучших проектов благоустройства России! Здесь есть зоны активного отдыха как для детей, так и для взрослых, зоны для пикников, площадки для сезонной торговли и многое другое.

© zs.lukoil.ru

© zs.lukoil.ru

© zs.lukoil.ru

© zs.lukoil.ru

© zs.lukoil.ru

Городская набережная «Сэй Пан» (в переводе с хантыйского — «песчаный берег»). Финансовая поддержка реализации проекта оказана в рамках Соглашения между Компанией и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

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Работы велись с 2014 года в несколько этапов. Согласно проектному решению, проведены работы по укреплению и защите прибрежной линии, установлены входная группа, скульптурная композиция «Полярная ночь» в виде шестиметровой белой полярной совы с размахом крыльев 9 метров, арт-объекты и малые архитектурные формы.

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© zs.lukoil.ru

Общая площадь набережной более 60 тыс. м2. На территории «Сей Пан» размещены этнодеревня, площадь «Яхахты сыты» и сцена в форме шаманского бубна для проведения общегородских праздников, детские игровые и спортивные площадки. Построены пешеходные дорожки и велосипедная, которая соединяет набережную с базой «Белая горка», верёвочный парк и канатная дорога, смонтировано наружное освещение и видеонаблюдение.

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© zs.lukoil.ru

Полярная сова в Белоярском — не что иное, как символ белых ночей. Это величественная мудрая птица красиво возвышается рядом с этнокультурным центром «Нуви Ат».

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© zs.lukoil.ru

© zs.lukoil.ru

Сегодня на балансе ТПП «Ямалнефтегаз» 8 лицензионных участков, на которых расположены 10 месторождений: Северо-Губкинское, Присклоновое, Южно-Тарасовское, Северо-Хальмерпаютинское, Хальмерпаютинское, Перекатное, Южно-Мессояхское, Пякяхинское, Салекаптское, Находкинское. Из них в разработке — Северо-Губкинское, Присклоновое, Южно-Тарасовское, Находкинское и Пякяхинское.

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В 2015 году при поддержке ЛУКойла в Тазовском открылся дом сестринского ухода . Сегодня в райцентре уже построено новое здание педиатрического отделения, строится несколько новых корпусов больницы.

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Центральный офис Ямалнефтегаза в Салехарде.

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Большинство лицензионных участков Ямалнефтегаза расположено на территории Тазовского района, поэтому во внешнем виде Тазовского и развернувшемся на территриии района строительстве есть большая заслуга ЛУКойла.

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© zs.lukoil.ru

© zs.lukoil.ru

© zs.lukoil.ru

© zs.lukoil.ru

© zs.lukoil.ru

В статье использованы фото и сведения из открытых источников .

P. S. Другие публикации о развитии Югры.

— Когалым — моногород, изменивший судьбу (часть 1)

— Когалым — моногород, изменивший судьбу (часть 2)

— Пятидесятая ОЭЗ России создана в югорской Нягани

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© zs.lukoil.ru

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