Пятидесятая ОЭЗ России создана в югорской Нягани
Особая экономическая зона в Нягани — важнейший для Югры и России проект по развитию промышленных производств. Площадь объекта — более 270 га. На территории ОЭЗ планируется реализовать крупные импортозамещающие проекты не только регионального значения, но и федерального масштаба. В планах — обеспечение цифрового суверенитета России и создание новых технологий по добыче нефти.
В 1954 году на реке Нягань-Юган был образован посёлок лесозаготовителей (Старая Нягань). Объёмы лесозаготовок росли, и в 1965 году неподалёку был основан посёлок Нях. 1 октября 1966 года был образован Няганский леспромхоз, а в 1967 году до посёлка довели железную дорогу Ивдель-Обь.
В 1978 году была образована Красноленинская НефтеГазоРазведывательная Экспедиция (КНГРЭ), и вскоре была найдена промышленная нефть. Изначально добычей нефти и газа занималось объединение «КрасноленинскНефтеГаз», которое переросло в ОАО «Кондапетролеум». С 1999 года добычу ведёт ОАО «ТНК-Нягань», переименованное в 2014 году в ОАО «РН-Няганьнефтегаз».
15 августа 1985 года посёлку Нях был присвоен статус города с присвоением наименования Нягань. Несмотря на развитую экономику градообразующим предприятием Нягани по прежнему является компания АО «РН-Няганьнефтегаз», принадлежащая НК «Роснефть», но скоро всё может измениться.
Решение о создании первой особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Нягань» в Ханты-Мансийском автономном округе утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 года № 2530. Согласно расчётам, уже на первом этапе пять якорных резидентов создадут 737 рабочих мест. Будет обеспечено привлечение в бюджетную систему Российской Федерации 7,6 миллиарда рублей налоговых доходов. Объём инвестиций резидентов составит 24 миллиарда рублей.
За прошедшие годы в России создано семь таких зон, а две были расширены. Всего на территории страны уже работают 49 особых экономических зон с общим объёмом инвестиций в размере 1,8 триллиона рублей по соглашениям, из которых 822 миллиарда рублей уже вложено. Со строительством ОЭЗ «Нягань» их станет пятьдесят.
В качестве приоритетных отраслей для развития в особой экономической зоне выделены лесопереработка, производство стройматериалов, растениеводство и пищевое производство, химическая промышленность, производство нефтесервисного оборудования.
Площадь особой экономической зоны составит 272 гектара, предусмотрена возможность расширения до 1 тысячи гектаров. На сегодня с пятью потенциальными резидентами заключены соглашения о намерениях. Это ООО «КОМИТА» и его инвестиционный проект «Производство экспортно-ориентированного кормового микробного белка (биопротеина) для сельскохозяйственных нужд», ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», реализующая инвестпроект «Создание производства по выпуску полимерной трубной продукции», ООО «Смарт Нетворкс» с инвестиционным проектом «Создание центра обработки данных», АО «Югорский лесопромышленный холдинг», представляющий инвестпроект «Производство мебели проектной мощностью 7 миллионов товарных единиц в год», ООО «Социальная инфраструктура — Сибирь», представляющее инвестиционный проект «Домостроительный комбинат». Объём выручки якорных резидентов оценивается в 133,2 миллиарда рублей. Совокупный объем страховых взносов составит 1,7 миллиарда рублей
Главным имиджевым инвестпроектом федерального уровня станет проект создания data-центра, где будут обрабатываться и храниться данные государственных структур, а также личные данные россиян. Югра предложила Минцифре использовать ресурсы центра для решения задач автоматизации федеральных и региональных органов власти на платформе «ГосТех». Один из потенциальных участников — компания «Ростелеком».
Создание центра обработки данных в Нягани решает сразу ряд важных для страны государственных задач: обеспечение цифрового суверенитета России — государственные данные будут храниться на серверах в центре страны, вне досягаемости средств поражения условного противника. Центр обработки данных простимулирует развитие IT-кластера в Сибири. Преимущество реализации проекта в Югре — климатические условия региона позволяют снизить затраты на необходимое охлаждение оборудования. Также в Нягани располагается крупная электростанция, обеспечивающая предприятия особой экономической зоны дешёвой электроэнергией.
Безусловно, это важнейший проект с точки зрения развития города. К непосредственному созданию ОЭЗ приступили с 2019 года: формированию заявки, подбору земельного участка, согласованию проекта планировки и межевания, внесению изменений в градостроительную документацию, предоставлению технических условий для подключения к инженерной инфраструктуре.
В сентябре 2023 года на площадке ОЭЗ начались строительные работы. На территории в 152 гектара идёт выкорчёвка леса, и до конца года здесь произведут планировку и отсыпку двенадцати проездов и улиц. Вертикальная планировка с отсыпкой потребует более полутора миллионов кубометров песка. Площадки для размещения производственных линий резидентам намерены передать уже в следующем году.
Экономическая зона в Нягани это результат работы, которая проводилась в предыдущие десятилетия. Современная задача — обеспечить площадку инженерными мощностями, трудовыми ресурсами, жильём, социальной и транспортной инфраструктурой. Впереди большая работа, но многое уже сделано. Выбор Нягани неслучаен, развитая инфраструктура выгодно отличает город от других территорий.
Основу для экономического развития территорий Приполярного и Полярного Урала создаёт Няганская ГРЭС.
Няганская ГРЭС отмечает 10-летие. Открытая в 2013 году, она и сегодня остаётся одной из самых высокотехнологичных в мире. Пятнадцать лет назад здесь была непроходимая тайга, а сейчас целый энергетический остров. К примеру, градирни высотой 90 метров — самые северные в мире. Фразы «уникальный случай», «впервые в истории» на этой станции приходится слышать не раз. Построить ГРЭС на широтах севернее 62 градусов ранее никто не отваживался. Поэтому и решения здесь сплошь и рядом нестандартные.
Электроэнергия из сибирского города поступает в единую энергосистему России. Так что, когда включают свет где-нибудь на Южном Урале, вполне возможно, это электричество выработала та самая Няганская ГРЭС, появившаяся на карте десять лет назад и до сих пор остающаяся самой северной в мире.
Транспортная доступность города во многом обеспечивается новым железнодорожным вокзалом. Благодаря строительству нового здания ускорится процесс доставки товаров в город и ближайшие населённые пункты, улучшатся логистические условия для предпринимателей и промышленности, рост пассажиропотока в ближайшие годы составит до 80 тысяч человек в год.
На станции построены новые пути, платформы и удобная навигация.
Аэропорт «Нягань».
Идея создания в Нягани уникальных промышленных производств возникла несколько десятков лет назад, но реализовать тогда удалось только строительство электростанции и завода «Полярный кварц».
История реализации проекта по выпуску особо чистых кварцевых концентратов длится в Югре уже более двадцати лет. Его то запускали, то останавливали.
Тем не менее, в октябре 2012 года вНягани всё же начал работу завод по производству особо чистых кварцевых концентратов ОАО «Полярный кварц» (первая очередь предприятия мощностью более 10 тысяч тонн в год).
Область применения кварцсодержащего сырья, добытого на Приполярном Урале в Югре, широкая — производство продукции из кварцевого агломерата, искусственных кристаллов кварца для электронных и измерительных приборов, авиационной, космической, медицинской аппаратуры, навигационного оборудования, оптических стёкол и приборов, полупроводниковых приборов, светофильтров.
По проекту завод «Полярный кварц» в Нягани должен заниматься не только механическим, но и химическим обогащением кварца. По факту же работает одна линия из двух. Но и она позволяет расширять географию поставок югорского товара. Сейчас им активно интересуются компании из Китая.
Химическое обогащение — финальный передел кварца. Оно позволит не только выйти на внешние рынки с эксклюзивной продукцией, но и обеспечить российский рынок высокотехнологичной продукции. В мире буквально шесть мест, где ещё добывают сырьё, подобное югорскому. Чем чище кварцевый песок, тем выше его цена и шире возможности применения. Поэтому задача перед профильными региональными ведомствами и руководством «Полярного кварца» — найти инвесторов для полномасштабной переработки югорского минерала как можно быстрее.
Наличие в Нягани современных очистных сооружений канализации и новой станции очистки питьевой воды положительно повлияло на размещение ОЭЗ в Нягани.
В Нягани работает несколько деревоперерабатывающих производств, ЛВЛ-Югра крупнейшее из них. Предприятие выпускает клеешпонированные брусы. Этот материал применятся чаще всего в домостроении. Из него возведен ряд домов в Ханты-Мансийске и Нягани. Но, в основном, завод работает на экспорт. Особенно востребованы эти брусы в Бельгии.
Подразделение АО «Югорского лесопромышленного холдинга» одним из первых в России и странах ближнего зарубежья занялось производством ЛВЛ-бруса. В настоящее время основная часть продукции, а именно 95% покупателей товара страны Европы, а также Китай, Сирия, Австралия. Свою заинтересованность проявила и Корейская сторона. На заводе сегодня трудятся 170 человек. В планах увеличить это количество до 220 работников.
В Нягани расположен крупный газоперерабатывающий завод Сибура. Он не входит в единую систему транспортировки сырья, поставка ШФЛУ отсюда идёт автомобильным и железнодорожным транспортом.
В Нягани функционируют новые детские сады «Веснянка», «Теремок», «Рябинка»
В 2018 году в городе открылся долгожданный «Центр культуры и искусств». Современное здание, которое возвели по окружной программе развития культуры и туризма в Югре, позволило создать современные условия для творчества детей., теперь новая школа искусств Нягани свою прописку получила в центре города.
Новая школа в Нягани должна быть сдана в конце 2024 года.
Чуть позже построят новый акушерско-гинекологический корпус, таким образом родильное отделение и женская консультация будут под одной крышей.
Городская больница одна из лучших в Югре.
Обеспечить потребности города в квалифицированных кадрах готов технологический колледж.
В 2019 году колледж получил новый административно-учебный корпус площадью 9 тысяч 120 квадратных метров рассчитанный на 400 студентов. Здание имеет 23 учебных кабинета, гимнастический и спортивный залы, актовый зал на 278 мест, столовую на 156 посадочных мест. Также на площади 1838 квадратных метров размещено 11 мастерских, каждая из которых оборудована 13 рабочими местами.
Кроме того, колледж имеет новое девятиэтажное студенческое общежитие на 200 мест с комнатами квартирного типа, автодром, собственный гараж с автомойкой, спортивную площадку, это позволит к 2024 году увеличить численность учащихся до 1200 человек и до 400 человек слушателей профессионального обучения.
Точечная застройка Нягани должна остаться в прошлом. В городе определили 9 территорий, которые будут застраивать комплексно. В скором времени работы начнутся на первых трёх участках. 10-й микрорайон отдали под многоквартирники, а территории по улицам Киевская и Декабристов муниципалитет определил под частный сектор.
Комплексное развитие территории — это не только застройка домами. Вместе с жильём здесь должны появляться пешеходные дорожки, зоны для спорта и отдыха, детские площадки, а также нежилые помещения и необходимая инфраструктура. Всё это застройщик должен предусмотреть уже на стадии проектирования. Так что, кроме градостроительного плана, специалистам нужно будет придерживаться и принципов «Югорского стандарта».
В 2018 году в Нягани завершилось строительство лыжероллерной трассы. Трасса является многофункциональной площадкой, предназначенной для профессиональных спортсменов, любителей лыж, роликовых коньков и велосипедов, а также молодых мам, пожилых людей, увлекающихся скандинавской ходьбой, и других людей с активной жизненной позицией.
Протяжённость трассы с асфальтовым покрытием составляет 1032 метра, её рельеф позволяет спортсменам в летний период отработать технику бега на лыжероллерах. Здесь есть достаточно сложные участки, которые ограждены от новичков.
Строительство вторых мечети и храма в Нягани ведётся при содействии благотворительных фондов на пожертвования прихожан и неравнодушных жителей города. В храме Владимирской иконы Божией матери уже смонтирована алтарная часть с куполом и крестом. Сборка центрального свода и кровли станет следующим этапом строительства. Купол диаметром 4 метра и золотистым покрытием будет установлен в ближайшее время.
В мечети началась облицовка первого и цокольного этажей. Кладка стен будет производиться кирпичом. После выполнения генподрядчиком основных работ, специалисты приступят к монтажу крыши. Конструкции сводов и куполов вскоре будут доставлены в Нягань.
Создание комфортных и уютных территорий для жителей города — одна из приоритетных задач.
Окрестности Нягани богаты лесом, а история города связана с лесопереработкой, поэтому и главный парк города носит необычное название «Центральный лес культуры и отдыха». Это главное общественное пространства города.
«Центральный лес культуры и отдыха» — современный парк для отдыха, развлечений и получения знаний, созданный командой архитекторов, инженеров, ландшафтных дизайнеров и других экспертов. Здесь природа и технологии, просвещение и развлечения, история и современность соединяются и дополняют друг друга.
Пожалуй, ОЭЗ самый масштабный проект Югры, который имеет большое значение не только для Нягани, но и для всего региона. Приход крупных инвесторов выведет муниципалитет и округ на новый уровень социально-экономического и инфраструктурного развития. В городе будут улучшены условия для строительства, бизнеса и реализации инвестиционных проектов — а это одна из главных задач.
В статье использованы фото из открытых источников.
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