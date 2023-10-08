Пятидесятая ОЭЗ России создана в югорской Нягани

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Особая экономическая зона в Нягани — важнейший для Югры и России проект по развитию промышленных производств. Площадь объекта — более 270 га. На территории ОЭЗ планируется реализовать крупные импортозамещающие проекты не только регионального значения, но и федерального масштаба. В планах — обеспечение цифрового суверенитета России и создание новых технологий по добыче нефти.

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В 1954 году на реке Нягань-Юган был образован посёлок лесозаготовителей (Старая Нягань). Объёмы лесозаготовок росли, и в 1965 году неподалёку был основан посёлок Нях. 1 октября 1966 года был образован Няганский леспромхоз, а в 1967 году до посёлка довели железную дорогу Ивдель-Обь.

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© ugra-news.ru

В 1978 году была образована Красноленинская НефтеГазоРазведывательная Экспедиция (КНГРЭ), и вскоре была найдена промышленная нефть. Изначально добычей нефти и газа занималось объединение «КрасноленинскНефтеГаз», которое переросло в ОАО «Кондапетролеум». С 1999 года добычу ведёт ОАО «ТНК-Нягань», переименованное в 2014 году в ОАО «РН-Няганьнефтегаз».

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15 августа 1985 года посёлку Нях был присвоен статус города с присвоением наименования Нягань. Несмотря на развитую экономику градообразующим предприятием Нягани по прежнему является компания АО «РН-Няганьнефтегаз», принадлежащая НК «Роснефть», но скоро всё может измениться.

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© ugra-news.ru

Решение о создании первой особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Нягань» в Ханты-Мансийском автономном округе утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 года № 2530. Согласно расчётам, уже на первом этапе пять якорных резидентов создадут 737 рабочих мест. Будет обеспечено привлечение в бюджетную систему Российской Федерации 7,6 миллиарда рублей налоговых доходов. Объём инвестиций резидентов составит 24 миллиарда рублей.

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За прошедшие годы в России создано семь таких зон, а две были расширены. Всего на территории страны уже работают 49 особых экономических зон с общим объёмом инвестиций в размере 1,8 триллиона рублей по соглашениям, из которых 822 миллиарда рублей уже вложено. Со строительством ОЭЗ «Нягань» их станет пятьдесят.

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В качестве приоритетных отраслей для развития в особой экономической зоне выделены лесопереработка, производство стройматериалов, растениеводство и пищевое производство, химическая промышленность, производство нефтесервисного оборудования.

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Площадь особой экономической зоны составит 272 гектара, предусмотрена возможность расширения до 1 тысячи гектаров. На сегодня с пятью потенциальными резидентами заключены соглашения о намерениях. Это ООО «КОМИТА» и его инвестиционный проект «Производство экспортно-ориентированного кормового микробного белка (биопротеина) для сельскохозяйственных нужд», ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», реализующая инвестпроект «Создание производства по выпуску полимерной трубной продукции», ООО «Смарт Нетворкс» с инвестиционным проектом «Создание центра обработки данных», АО «Югорский лесопромышленный холдинг», представляющий инвестпроект «Производство мебели проектной мощностью 7 миллионов товарных единиц в год», ООО «Социальная инфраструктура — Сибирь», представляющее инвестиционный проект «Домостроительный комбинат». Объём выручки якорных резидентов оценивается в 133,2 миллиарда рублей. Совокупный объем страховых взносов составит 1,7 миллиарда рублей

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Главным имиджевым инвестпроектом федерального уровня станет проект создания data-центра, где будут обрабатываться и храниться данные государственных структур, а также личные данные россиян. Югра предложила Минцифре использовать ресурсы центра для решения задач автоматизации федеральных и региональных органов власти на платформе «ГосТех». Один из потенциальных участников — компания «Ростелеком».

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Создание центра обработки данных в Нягани решает сразу ряд важных для страны государственных задач: обеспечение цифрового суверенитета России — государственные данные будут храниться на серверах в центре страны, вне досягаемости средств поражения условного противника. Центр обработки данных простимулирует развитие IT-кластера в Сибири. Преимущество реализации проекта в Югре — климатические условия региона позволяют снизить затраты на необходимое охлаждение оборудования. Также в Нягани располагается крупная электростанция, обеспечивающая предприятия особой экономической зоны дешёвой электроэнергией.

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Безусловно, это важнейший проект с точки зрения развития города. К непосредственному созданию ОЭЗ приступили с 2019 года: формированию заявки, подбору земельного участка, согласованию проекта планировки и межевания, внесению изменений в градостроительную документацию, предоставлению технических условий для подключения к инженерной инфраструктуре.

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В сентябре 2023 года на площадке ОЭЗ начались строительные работы. На территории в 152 гектара идёт выкорчёвка леса, и до конца года здесь произведут планировку и отсыпку двенадцати проездов и улиц. Вертикальная планировка с отсыпкой потребует более полутора миллионов кубометров песка. Площадки для размещения производственных линий резидентам намерены передать уже в следующем году.

© ugra-news.ru

© ugra-news.ru

Экономическая зона в Нягани это результат работы, которая проводилась в предыдущие десятилетия. Современная задача — обеспечить площадку инженерными мощностями, трудовыми ресурсами, жильём, социальной и транспортной инфраструктурой. Впереди большая работа, но многое уже сделано. Выбор Нягани неслучаен, развитая инфраструктура выгодно отличает город от других территорий.

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Основу для экономического развития территорий Приполярного и Полярного Урала создаёт Няганская ГРЭС.

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Няганская ГРЭС отмечает 10-летие. Открытая в 2013 году, она и сегодня остаётся одной из самых высокотехнологичных в мире. Пятнадцать лет назад здесь была непроходимая тайга, а сейчас целый энергетический остров. К примеру, градирни высотой 90 метров — самые северные в мире. Фразы «уникальный случай», «впервые в истории» на этой станции приходится слышать не раз. Построить ГРЭС на широтах севернее 62 градусов ранее никто не отваживался. Поэтому и решения здесь сплошь и рядом нестандартные.

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Электроэнергия из сибирского города поступает в единую энергосистему России. Так что, когда включают свет где-нибудь на Южном Урале, вполне возможно, это электричество выработала та самая Няганская ГРЭС, появившаяся на карте десять лет назад и до сих пор остающаяся самой северной в мире.

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© ugra-news.ru

Транспортная доступность города во многом обеспечивается новым железнодорожным вокзалом . Благодаря строительству нового здания ускорится процесс доставки товаров в город и ближайшие населённые пункты, улучшатся логистические условия для предпринимателей и промышленности, рост пассажиропотока в ближайшие годы составит до 80 тысяч человек в год.

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На станции построены новые пути, платформы и удобная навигация.

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Аэропорт «Нягань».

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Идея создания в Нягани уникальных промышленных производств возникла несколько десятков лет назад, но реализовать тогда удалось только строительство электростанции и завода «Полярный кварц».

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© ugra-news.ru

© ugra-news.ru

История реализации проекта по выпуску особо чистых кварцевых концентратов длится в Югре уже более двадцати лет. Его то запускали, то останавливали.

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Тем не менее, в октябре 2012 года вНягани всё же начал работу завод по производству особо чистых кварцевых концентратов ОАО «Полярный кварц» (первая очередь предприятия мощностью более 10 тысяч тонн в год).

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Область применения кварцсодержащего сырья, добытого на Приполярном Урале в Югре, широкая — производство продукции из кварцевого агломерата, искусственных кристаллов кварца для электронных и измерительных приборов, авиационной, космической, медицинской аппаратуры, навигационного оборудования, оптических стёкол и приборов, полупроводниковых приборов, светофильтров.

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По проекту завод «Полярный кварц» в Нягани должен заниматься не только механическим, но и химическим обогащением кварца. По факту же работает одна линия из двух. Но и она позволяет расширять географию поставок югорского товара. Сейчас им активно интересуются компании из Китая.

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Химическое обогащение — финальный передел кварца. Оно позволит не только выйти на внешние рынки с эксклюзивной продукцией, но и обеспечить российский рынок высокотехнологичной продукции. В мире буквально шесть мест, где ещё добывают сырьё, подобное югорскому. Чем чище кварцевый песок, тем выше его цена и шире возможности применения. Поэтому задача перед профильными региональными ведомствами и руководством «Полярного кварца» — найти инвесторов для полномасштабной переработки югорского минерала как можно быстрее.

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Наличие в Нягани современных очистных сооружений канализации и новой станции очистки питьевой воды положительно повлияло на размещение ОЭЗ в Нягани.

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В Нягани работает несколько деревоперерабатывающих производств, ЛВЛ-Югра крупнейшее из них. Предприятие выпускает клеешпонированные брусы. Этот материал применятся чаще всего в домостроении. Из него возведен ряд домов в Ханты-Мансийске и Нягани. Но, в основном, завод работает на экспорт. Особенно востребованы эти брусы в Бельгии.

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Подразделение АО «Югорского лесопромышленного холдинга» одним из первых в России и странах ближнего зарубежья занялось производством ЛВЛ-бруса. В настоящее время основная часть продукции, а именно 95% покупателей товара страны Европы, а также Китай, Сирия, Австралия. Свою заинтересованность проявила и Корейская сторона. На заводе сегодня трудятся 170 человек. В планах увеличить это количество до 220 работников.

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В Нягани расположен крупный газоперерабатывающий завод Сибура. Он не входит в единую систему транспортировки сырья , поставка ШФЛУ отсюда идёт автомобильным и железнодорожным транспортом.

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В Нягани функционируют новые детские сады «Веснянка », «Теремок », «Рябинка »

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© ugra-news.ru

© ugra-news.ru

В 2018 году в городе открылся долгожданный «Центр культуры и искусств ». Современное здание, которое возвели по окружной программе развития культуры и туризма в Югре, позволило создать современные условия для творчества детей., теперь новая школа искусств Нягани свою прописку получила в центре города.

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© ugra-news.ru

Новая школа в Нягани должна быть сдана в конце 2024 года.

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Чуть позже построят новый акушерско-гинекологический корпус, таким образом родильное отделение и женская консультация будут под одной крышей.

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Городская больница одна из лучших в Югре.

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Обеспечить потребности города в квалифицированных кадрах готов технологический колледж.

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В 2019 году колледж получил новый административно-учебный корпус площадью 9 тысяч 120 квадратных метров рассчитанный на 400 студентов. Здание имеет 23 учебных кабинета, гимнастический и спортивный залы, актовый зал на 278 мест, столовую на 156 посадочных мест. Также на площади 1838 квадратных метров размещено 11 мастерских, каждая из которых оборудована 13 рабочими местами.

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Кроме того, колледж имеет новое девятиэтажное студенческое общежитие на 200 мест с комнатами квартирного типа, автодром, собственный гараж с автомойкой, спортивную площадку, это позволит к 2024 году увеличить численность учащихся до 1200 человек и до 400 человек слушателей профессионального обучения.

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Точечная застройка Нягани должна остаться в прошлом. В городе определили 9 территорий, которые будут застраивать комплексно. В скором времени работы начнутся на первых трёх участках. 10-й микрорайон отдали под многоквартирники, а территории по улицам Киевская и Декабристов муниципалитет определил под частный сектор.

© ugra-news.ru

Комплексное развитие территории — это не только застройка домами. Вместе с жильём здесь должны появляться пешеходные дорожки, зоны для спорта и отдыха, детские площадки, а также нежилые помещения и необходимая инфраструктура. Всё это застройщик должен предусмотреть уже на стадии проектирования. Так что, кроме градостроительного плана, специалистам нужно будет придерживаться и принципов «Югорского стандарта».

© ugra-news.ru

© ugra-news.ru

© ugra-news.ru

В 2018 году в Нягани завершилось строительство лыжероллерной трассы . Трасса является многофункциональной площадкой, предназначенной для профессиональных спортсменов, любителей лыж, роликовых коньков и велосипедов, а также молодых мам, пожилых людей, увлекающихся скандинавской ходьбой, и других людей с активной жизненной позицией.

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Протяжённость трассы с асфальтовым покрытием составляет 1032 метра, её рельеф позволяет спортсменам в летний период отработать технику бега на лыжероллерах. Здесь есть достаточно сложные участки, которые ограждены от новичков.

© ugra-news.ru

© ugra-news.ru

© ugra-news.ru

© ugra-news.ru

© ugra-news.ru

Строительство вторых мечети и храма в Нягани ведётся при содействии благотворительных фондов на пожертвования прихожан и неравнодушных жителей города. В храме Владимирской иконы Божией матери уже смонтирована алтарная часть с куполом и крестом. Сборка центрального свода и кровли станет следующим этапом строительства. Купол диаметром 4 метра и золотистым покрытием будет установлен в ближайшее время.

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В мечети началась облицовка первого и цокольного этажей. Кладка стен будет производиться кирпичом. После выполнения генподрядчиком основных работ, специалисты приступят к монтажу крыши. Конструкции сводов и куполов вскоре будут доставлены в Нягань.

© ugra-news.ru

Создание комфортных и уютных территорий для жителей города — одна из приоритетных задач.

© ugra-news.ru

© ugra-news.ru

© ugra-news.ru

Окрестности Нягани богаты лесом, а история города связана с лесопереработкой, поэтому и главный парк города носит необычное название «Центральный лес культуры и отдыха». Это главное общественное пространства города.

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«Центральный лес культуры и отдыха» — современный парк для отдыха, развлечений и получения знаний, созданный командой архитекторов, инженеров, ландшафтных дизайнеров и других экспертов. Здесь природа и технологии, просвещение и развлечения, история и современность соединяются и дополняют друг друга.

© ugra-news.ru

© ugra-news.ru

© ugra-news.ru

© ugra-news.ru

© ugra-news.ru

© ugra-news.ru

Пожалуй, ОЭЗ самый масштабный проект Югры, который имеет большое значение не только для Нягани, но и для всего региона. Приход крупных инвесторов выведет муниципалитет и округ на новый уровень социально-экономического и инфраструктурного развития. В городе будут улучшены условия для строительства, бизнеса и реализации инвестиционных проектов — а это одна из главных задач.

В статье использованы фото из открытых источников.

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