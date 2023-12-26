Предприятие Уралвагонзавода выполнило первый заказ на новые вагоны-платформы

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Вагоностроители Волчанского механического завода выполнили заказ на поставку вагонов-платформ новой модификации, разработанных Уральским конструкторским бюро вагоностроения (оба предприятия входят в составе концерна «Уралвагонзавод». Модель предназначена для перевозки металлических прутков в пакетах длиной до 12 метров.

Первый опытный образец вагона-платформы модели 23-592-03 для перевозки прутков в пакетах был изготовлен специалистами ВМЗ в августе текущего года. Изделие успешно прошло испытания на прочность, работоспособность тормоза и на соответствие требованиям безопасности обслуживания в испытательном центре ООО «УКБВ». После этого вагон был предъявлен покупателю и в дальнейшем отправлен к месту эксплуатации.

В конце декабря с Волчанского механического завода был отгружен «прутковоз», завершающий партию. Всего с конвейера предприятия на данный момент сошло 12 единиц таких вагонов.

Вагон-платформа модели 23-592-03 предназначен для перевозки сортового проката круглого сечения в пакетах диаметром от 300 до 600 миллиметров, длиной от 4 до 12 метров и весом одного пакета — не более 10 тонн. Модель используется для осуществления грузовых перевозок по ж/д путям промышленного предприятия. Грузоподъемность — не более 65,5 тонн. Масса тары — до 28 тонн. Длина по осям сцепления автосцепок — 14 100 мм.

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