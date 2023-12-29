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Когда мне говорят, что в России ничего не производят, я впадаю в ступор. Но не потому, что мне нечего ответить, а потому, что это то же самое, как если кто-то абсолютно серьезно утверждает, что Луна сделана из сыра.

Ведь отечественное производство повсюду, сложно этого не замечать. И вот очередной пример: на III Конгрессе молодых ученых в Сириусе был представлен проекта «Наша лаба». Это каталог продукции лабораторного оборудования отечественного производства. И он уже сейчас содержит более 18 тысяч наименований товаров от более чем 500 российских и белорусских производителей. Причем оборудование из различных сфер применения: биология, геология, метрология, инженерное дело, медицина, оптика, сельское хозяйство, физика, химия и другие.

© avatars.dzeninfra.ru

Понимаете? Сотни производителей в такой довольно узкой и специфичной сфере. Причем на Конгрессе молодых ученых были представлены и примеры этих производителей — 17 компаний представили около 110 единиц продукции. Можно было пощупать.

Причем, речь не идет о сборке или даже копировании, многие продукты не только разработаны, сделаны, но и максимально локализованы в России. Например, здесь была представлена продукция компании «Праймлаб», которая является одним из ведущих отечественных производителей научного оборудования — у компании современный завод в Подмосковье.

На форуме «Праймлаб», показала свои последние разработки в области научного приборостроения. Среди них была верхнеприводная мешалка ТМ-100 с адаптивным режимом контроля вязкости, которая представляет собой настоящий прорыв. Программируемая мешалка PL-HR-steps также вызвала огромный интерес, благодаря уникальной функциональности.

Компания «Праймлаб» также впечатлила посетителей конгресса своим хитом — комбинированным мембранным химически стойким насосом.

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Ну и, конечно, на выставке продемонстрировали изделия из стеклодувного цеха «Праймлаб». Я недавно писал об этом направлении: компании удалось по сути восстановить почти утерянные компетенции в этой области. Причем, стеклодувы «Праймлаб» не делают простую посуду — они делают сложные, уникальные установки из боросиликатного стекла.

© avatars.dzeninfra.ru

И кажется — ну какая разница, где делают мешалки, весы да колбы с пробирками. Это же не атомные реакторы и ракеты, не самолеты и турбины. Но этот пример показывает, что промышленность нашей страны вышла на новый уровень развития — теперь это не единичные отрасли, где мы добились впечатляющих успехов, теперь это еще и новые отрасли, где молодые амбициозные компании, такие как «Праймлаб», производящие товары различного назначения, завоевывают свое место на рынке не только России, но и за рубежом.

Подробную информацию вы можете узнать по ссылке: https://ria.ru/20231129/putin-1912727940.html

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