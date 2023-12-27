Курским спасателям поступило 28 единиц современной техники

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27.12.2023г. свой профессиональный праздник отмечают спасатели. В Курске их чествовали в Областном дворце молодежи. На вооружение гарнизона пожарной охраны поступило 28 единиц современной техники, в том числе уникальной. Спасателям были переданы 10 автомобилей на базе «Урал» и «Лада Нива».

Легковые авто поступят на вооружение в районные отделы надзорной деятельности и профилактической работы.

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