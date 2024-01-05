Итоги 2023 года в атомной отрасли. Часть 1

© ria.ru

Российская атомная отрасль в 2023 году развивалась по широкому спектру направлений, осваивая передовые технологии и продукты, чтобы выходить с ними на новые рынки, не давая получить конкурентные преимущества тем, кто ради этого пытается политизировать мировую индустрию атома.

Российским атомщикам в нелегких условиях пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться успехов в 2023-м, и отрасли в итоге есть чем гордиться, сказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв, подводя итоги года.

Задача № 1 выполнена

«Росатом» в 2023 году вновь полностью выполнил государственный оборонный заказ.

Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания — главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. «Росатом» многие годы полностью выполняет ГОЗ. Сейчас гособоронзаказ для «Росатома» заметно вырос, но атомщики успешно справляются, отмечал ранее Лихачёв.

В феврале в ходе послания Федеральному собранию Глава государства поручил Минобороны и «Росатому» обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут США.

27 декабря 2023 года глава ведомства заявил, что «Росатом» полностью выполнил государственный оборонный заказ 2023 года.

Планы по энергоблокам в России

В нынешнем году «Росатом» досрочно выполнил целевой показатель в 214,2 миллиарда киловатт-часов по выработке электроэнергии на АЭС в России.

© strana-rosatom.ru

1. Сейчас в стране по графику идёт сооружение первого и второго энергоблоков на Курской АЭС-2.

2. Начался подготовительный период для возведения будущих третьего и четвертого блоков Ленинградской АЭС-2.

3. Отдельная тема — перспективные энергоблоки. Речь, в частности, о предстоящем сооружении первой в мире атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реактора РИТМ-200 в Усть-Янском районе Якутии, уже получена лицензия Ростехнадзора на её размещение, утверждн технический проект реактора.

4. В ноябре «Росатом» и «Норникель» заключили соглашение, предусматривающее возведение малой АЭС для Норильского промышленного района.

5. А на Чукотке намечено построить АЭС малой мощности на базе реакторной установки «Шельф-М» мощностью до 10 МВт, соглашение об этом было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

6. Важным результатом стал полный перевод энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 полностью на смешанное оксидное уран-плутониевое МОКС-топливо, необходимое для создания замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) в двухкомпонентной атомной энергетике будущего.

7. Росатом" создает перспективное ядерное топливо для АЭС. Начаты реакторные испытания МОКС-топлива, чтобы обосновать возможность его применения в будущем в реакторных установках типа ВВЭР, составляющих основу атомной энергетики в России и широко представленных в мире на АЭС российского дизайна. Это тоже новый шаг в освоении технологий ЗЯТЦ.

8. Помимо этого, успешно прошел первый цикл реакторных испытаний экспериментальных оболочек тепловыделяющих элементов на основе карбида кремния, применение которых, как считается, поможет существенно повысить безопасность и эффективность эксплуатации атомных электростанций.

© strana-rosatom.ru

Новый рекорд на Севморпути

«Росатом» в текущих условиях не остановил ни один проект по развитию Арктики. Объём грузоперевозок по Северному морскому пути в нынешнем году вышел на новый рекорд, превысив 35 миллионов тонн. Госкорпорация прорабатывает с российскими компаниями возможность переброски морских перевозок отечественной нефти с Балтики на Северный морской путь.

Также было объявлено, что «Росатом» и «Новатэк» в начале 2024 года запустят круглогодичную навигацию в восточной части СМП.

Транзит по этой арктической трассе, в силу геополитических событий сильно просевший в 2022 году, не просто восстановился, но и вышел на новый рекорд — по СМП перевезли свыше 2 миллионов тонн транзитных грузов.

Знаковым решением в развитии Севмпорпути как международного транспортного коридора стало подписание «Росатомом» и компанией DP World соглашения о стратегическом сотрудничестве по развитию контейнерных перевозок по СМП и евроазиатской логистике. В октябре «Росатом» и DP World создали совместное предприятие для развития контейнерных перевозок по СМП, а в декабре подписали соглашение, предусматривающее создание глобального логистического оператора.

Отечественный атомный ледокольный флот со временем пополнится ещё двумя атомоходами. В начале февраля был подписан контракт на строительство на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220.

Проекты с дружественными странами

Сотрудничество России с дружественными странами-партнёрами в области мирного атома развивается.

© cdnstatic.rg.ru

1. Успешно завершён проект строительства первой АЭС в братской Белоруссии. В мае энергоблок № 2 Белорусской АЭС выдал первый ток, а осенью его приняли в промышленную эксплуатацию. Это первый завершённый зарубежный проект «Росатома» по сооружению АЭС с передовыми реакторами ВВЭР-1200, ставшими сейчас главным экспортным продуктом госкорпорации. К концу года стало известно, что Москва и Минск намерены подписать меморандум об углублении стратегического сотрудничества по мирному атому.

2. В конце апреля прошла торжественная церемония завоза ядерного топлива на энергоблок № 1 строящейся с участием России АЭС «Аккую» в Турции, после чего эта страна вошла в клуб стран с собственной атомной энергетикой. В декабре Управление по ядерному регулированию Турции (NDK) выдало лицензию на ввод в эксплуатацию энергоблока № 1, его пуск предстоит в 2024 году. Сейчас Москва и Анкара обсуждают возможность возведения по российскому проекту и второй в Турции АЭС «Синоп».

© strana-rosatom.ru

3. Ядерное топливо для первого энергоблока в начале октября доставили и на сооружаемую в Бангладеш при помощи России АЭС «Руппур». Пуск блока № 1 на «Руппуре», как ожидается, пройдет к концу 2024-го.

© avatars.dzeninfra.ru

4. В Египте в мае 2023 года началось сооружение вместе с «Росатомом» третьего блока АЭС «Эль-Дабаа».

5.А в Венгрии в августе стартовал основной этап строительства АЭС «Пакш-2». По словам Дмитрия Лихачёва, «первый бетон» на АЭС «Пакш-2» планируется залить в конце 2024-начале 2025 года.

Но не энергоснабжением единым. «Росатом» помогает дружественным странам обеспечить их здравоохранение передовыми технологиями.

6. Боливия в марте получила первую партию современных радиофармацевтических препаратов, произведенных в своем Центре ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ), строящемся «Росатомом». Российские технологии уже помогли спасти много жизней.

© rosatom.ru

На площадке центра установили корпус исследовательского ядерного реактора для наработки различных изотопов. Спектр направлений, в которых можно использовать эту установку, очень широк — защита окружающей среды, промышленность, горная добыча и даже криминалистика.

7. Внутри России крупной площадкой для сотрудничества стран в области ядерной науки и технологий станет многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах МБИР, строящийся в Научно-исследовательском институте атомных реакторов «Росатома» в Димитровграде Ульяновской области. В самом начале нынешнего года в проектное положение поставили корпус этой уникальной установки.

Российский атом для БРИКС и Африки

1. Существенное развитие в 2023 году получило партнёрство «Росатома» со странами БРИКС. В марте в рамках государственного визита в Россию Главы Китая была подписана рассчитанная на десятилетия программа сотрудничества Москвы и Пекина в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла.

2. Также в марте сообщалось о победе российских атомщиков в тендере на поставку гидроксида лития-7, важного компонента системы охлаждения, для единственной бразильской АЭС «Ангра». А в начале мая Россия и Бразилия подписали очередной контракт на поставку природного урана.

3. Кроме того, стало известно, что «Росатом» намерен сотрудничать с Индией по АЭС малой мощности, в том числе плавучим энергоблокам. Российские специалисты готовы построить в Индии и мощный исследовательский ядерный реактор.

4. В начале августа было объявлено, что топливная компания «Росатома» ТВЭЛ и Южно-Африканская корпорация по атомной энергии (Necsa) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области изготовления ядерного топлива и его компонентов. Отмечалось, что это станет шагом к повышению устойчивости ядерной генерации в странах БРИКС.

«Росатом» не исключает своего участия в возможном строительстве новой АЭС в ЮАР. Как сообщали РИА Новости в госкорпорации, российские атомщики готовы участвовать в прозрачном тендере при соответствующем запросе со стороны южноафриканских коллег.

5. Отдельным крупным направлением партнерства с БРИКС стала ядерная медицина. Заявлено о готовности «Росатома» поставлять в страны этого объединения новые высокотехнологичные радиофармацевтические препараты для лечения рака. Кроме того, российские атомщики предлагают создавать с коллегами по БРИКС крупные макрорегиональные центры компетенций по ядерной медицине, чтобы предоставлять высокотехнологичные услуги и третьим странам.

6. Мирный атом — одна из важных и перспективных сфер взаимодействия России со странами Африки. На прошедшем в июле в Санкт-Петербурге форуме «Россия-Африка» «Росатом» заключил межправсоглашения о партнёрстве с такими странами-«атомными новичками», как Бурунди и Зимбабве, а с Эфопией подписал дорожную карту о развитии сотрудничества (речь, в частности, идет о возможности строительства в этой стране АЭС разной мощности).

7. Страны Африки очень заинтересованы в проектах российских плавучих АЭС, и «Росатом» предлагает создать атомный энергофлот для снабжения стран этого континента электроэнергией, говорил Алексей Лихачев.

https://ria.ru/...47600.html?in=t

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.