Обзор: в сентябре 2024 года в России открыты 18 новых производств

Российская экономика продолжает уверенно развиваться. Индекс промпроизводства в августе составил 102,7%, в том числе обрабатывающий сектор — 104,7%.

В сентябре 2024 году в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 18 новых предприятий, цехов, производственных линий с инвестициями более 100 млн рублей. Из них 6 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Крупнейшим объектом месяца стал запуск Озёрного горнообогатительного комбината в Бурятии. Инвестиции в проект оцениваются в 103 млрд рублей.

Большинство мощностей введено в машиностроительном секторе — 6 новых производств.

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В Петербурге открыли новый цех для сборки ретро-трамваев «Достоевский»

1 сентября в Октябрьском электровагоноремонтном заводе прошла церемония открытия нового сборочного участка для трамваев «Достоевский». Они были разработаны компанией АО «Уралтрансмаш» специально для Петербурга.

Новый трамвай модели 71-431Р «Достоевский» стал первым в России низкопольным трамваем, способным преодолевать повороты с радиусом всего 14 метров. Он имеет 49 сидений, место для кондуктора и максимальную вместимость до 226 человек.

В город уже прибыли и вышли на линию 9 трамваев. Только в этом году будет поставлено более 40 трамваев в ретро-стиле «Достоевский», ими будет полностью укомплектован Трамвайный парк № 3, обслуживающий центральные маршруты города.

На шадринском заводе металлоконструкций открыли новое производство

В Шадринске на заводе металлоконструкций «ЗОК» открыт новый производственный комплекс. Общий объем инвестиций составил 1,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

К реализации первого этапа инвестиционной программы приступили в 2023 году. На предприятии увеличили площадь цеха обработки для наращивания объёмов по изготовлению полуфабриката и модернизации склада металла. Также расширили цех покраски и отгрузки готовой продукции для увеличения объёма выпуска металлоконструкций в целом.

Крупнейшее в России производство цинкового концентрата открыли в Бурятии

В Бурятии запущен Озёрный ГОК.

Озёрный ГОК — крупнейший инвестиционный проект Бурятии. На его развитие направлено более 103 млрд рублей. Численность сотрудников предприятия — более 1 200 человек.

В 2025 году Озёрный горно-обогатительный комбинат достигнет предусмотренных проектом объёмов переработки в 6 млн т руды в год. Предприятие будет ежегодно выпускать до 600 тыс. т концентрата цинка и до 82 тыс. т свинцового концентрата. Это позволит ему выйти на позиции крупнейшего в России и пятого в мире производства цинкового концентрата.

В Энгельсе запустили 3 масштабных производства

В том числе налажено производство безредукторных лебедок для лифтового оборудования «НПП Метеор-Лифт ООО «Метеор Тех Энгельс».

Объём инвестиций составил 280 млн рублей. Штат сотрудников планируется увеличить почти на 40 процентов.

На Владимирском химическом заводе открыли линию по производству кабельных пластикатов

3 сентября на Владимирском химическом заводе (ПАО «ВХЗ») открыт новый цех по производству кабельных пластикатов.

Инвестиции в данный проект превысили 390 млн рублей. В ходе его реализации было создано более 30 рабочих мест.

Строительство нового цеха по производству пластикатов — основного вида изоляционного материала для кабелей и шнуров — заняло почти 16 месяцев. У продукции, выпускаемой на «ВХЗ» уникальные характеристики: повышенная пожаробезопасность, устойчивость к низким температурам и воздействию агрессивной среды (например, масла или топлива). И, что особенно важно: аналоги данной продукции в России не производятся.

Открытие нового завода полимерных труб Группы ПОЛИПЛАСТИК состоялось в Приморье в рамках ВЭФ-2024

4 сентября 2024 года во Владивостоке запущена новая высокотехнологичная производственная площадка Группы ПОЛИПЛАСТИК — «Приморский завод полимерных труб».

Строительство завода началось в 2023 году, и на данный момент выполнены все мероприятия первой очереди.

Текущий объём инвестиций компании составляет 700 миллионов рублей, всего Группа ПОЛИПЛАСТИК планирует вложить в проект до 3 млрд рублей.

После окончания второй очереди строительства к 2026 году завод будет выпускать свыше 35 000 тонн трубной продукции в год. Предусмотрено создание 185 высокотехнологичных рабочих мест.

В Каменске-Уральском открыли производство новейших двусторонних игл

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Завод медицинских технологий в Каменске-Уральском открыл новый комплекс по производству двусторонних игл для забора крови. Предприятие стало единственным в России производителем комплектов для операционных из нетканых материалов и продукции из пластика. Строительство производственного комплекса велось в 2021-2024 годах.

Для промышленности региона на создание производственной линии на Заводе медицинских технологий привлечено порядка 130 миллионов рублей.

«Калашников»: на ЛМЗ открыт новый цех по ремонту гусеничных машин из зоны СВО

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На Липецком механическом заводе (ООО «ЛМЗ», концерн «Калашников») открыт новый цех по ремонту гусеничных машин и самоходных гусеничных шасси для зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

Запуск площадки — важный этап расширения производственных мощностей ЛМЗ для успешной реализации задач в новом сегменте деятельности предприятия.

Дан старт началу фармпроизводства на заводе «Р-Опра» в Зеленограде

Запустили производство на новом фармацевтическом заводе «Р-Опра» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Зеленограде.

Предприятие будет выпускать лекарственные препараты для терапии онкологических и орфанных заболеваний, респираторных, ревматических, сердечно-сосудистых, неврологических и нефрологических заболеваний, для терапии ВИЧ-инфекции, а также иммунодепрессанты.

Мощность завода позволит выпускать 270 млн упаковок препаратов в год. Инвестиции в проект оцениваются в 6,99 млрд рублей. На производстве будет работать 130 человек.

В Бердянске запустили завод по производству карбидно-аммиачной смеси

В Бердянске Запорожской области в работу запустили завод по производству карбидно-аммиачной смеси. Цех по производству КАС функционирует на мощностях завода «Азмол».

Завод был основан еще в 1936 году и на данный момент в управлении ГУП «Корпорации развития Запорожской области». Основное направление предприятия производство моторных масел и смазочный материалов. Обширная товарная номенклатура завода представляет собой более 200 наименований.

В Луганске запустили новый вид производства

На территории Луганской Народной Республики зарегистрировано предприятие, специализирующееся на производстве таких промышленных газов как углекислота, кислород, аргон, сварочные смеси и прочее.

Компания является единственным производителем сварочных смесей в республике (в процентном соотношении по заявке заказчика). Работа ведется исключительно с аттестованными баллонами, соответствующими ГОСТу 949-73. Ранее подобная продукция не выпускалась в ЛНР, а поступала в регион через поставщиков.

Завод по производству автоклавного газобетона запустили в Карелии

Стартовая мощность завода — 65 тыс куб. м газобетона в год. В дальнейшем предприятие планирует нарастить объем производства до 111 тысяч куб. м в год.

Благодаря этому завод не только полностью обеспечит потребность строительной отрасли Карелии, но и позволит поставлять продукцию на рынки ближайших регионов — Мурманской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Объем инвестиций в строительство завода, приобретение производственного оборудования и подключение к инженерным сетям составил более 1 млрд рублей.

Большую часть оборудования для завода произвели в России.

«ЛМЗ Рыбинск» запустил новое литейное производство

Новый цех по выпуску литых комплектующих позволит ежегодно выпускать до 2 тыс. тонн комплектующих для автомобилестроения и других отраслей, нарастив общую мощность предприятия до 6 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции превысили 650 млн рублей.

В новом цехе будут производить элементы турбокомпрессоров (корпуса турбины и подшипника турбины) и выпускные коллекторы для двигателей внутреннего сгорания из жаропрочного чугуна по газофицируемым моделям. По данным компании, сейчас в России серийно подобную продукцию не изготавливают.

Открыт новый цех силовой электрики на территории технопарка ДКС

20 сентября 2024 года компания «ДКС» открыла новое производство силовой электрики на территории технопарка в Твери

Проект, охватывающий строительство современного корпуса площадью свыше 17 тысяч квадратных метров, был успешно завершён всего за один год. В настоящий момент уже производятся и находятся в стадии разработки такие изделия, как автоматические выключатели, розетки и выключатели, EOS — решение для преобразования и хранения солнечной энергии, модульные щитки, клеммные зажимы.

Этот проект создаст 120 новых рабочих мест.

В проект инвестировано 1 млрд 260 млн рублей.

НИИЭТ запустил в Воронеже новую линию корпусирования микросхем

На новой линии начали корпусирование одной из наиболее перспективных разработок НИИЭТ — ультранизкопотребляющего микроконтроллера К1921ВГ015 с широкой сферой применения в медицине, бытовых счетчиках газа и электроэнергии, а также при автоматизации производства. Новые мощности также предусматривают возможность сборки микроконтроллеров, микропроцессоров, преобразователей питания, интерфейсных интегральных микросхем, модулей усиления мощности, кремниевых и нитрид-галлиевых СВЧ-транзисторов в наиболее востребованных металлополимерных корпусах QFP, QFN, SOT, SOIC и TO.

До конца 2025 года предприятие планирует корпусировать в пластик до 3,5 млн изделий в год, в то время как проектная мощность предполагает серийное производство до 10 млн штук в год.

В Дагестане открылся самый крупный в СКФО завод по производству полимерных труб

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21 сентября в Сулейман-Стальском районе Дагестана состоялось открытие завода по изготовлению полимерных труб.

Завод «Эксонор» это сегодня современное крупнейшее предприятие по производству напорных полимерных труб на Северном Кавказе.

Планируется обеспечить работой более 500 жителей региона.

Инвестиции в проект составили 3 млрд рублей.

Технологический процесс единственного в России импортозамещающего производства чистого диоксида кремния из рисовой лузги запущен на заводе в Краснодарском крае, построенном с господдержкой.

После выхода завода на проектную мощность объём производства составит 450 тонн диоксида кремния в год. Диоксид кремния является аморфным материалом и имеет широкий спектр применения: в микроэлектронике, производстве стройматериалов, лакокрасочной продукции, в пищевой промышленности.

Инвестор вложил в реализацию проекта более 657 млн рублей.

В подмосковной Коломне запустили производство по пошиву нижнего белья

Коломенская компания «ЛЭНЖИ» запустила работу нового цеха по пошиву нижнего белья.

В новом цехе на площади 1,5 тыс. кв. м организовано производство законченного цикла, охватывающее весь процесс — от проектирования изделий в экспериментальном цехе до раскроя, пошива и последующей отгрузки. Здесь созданы удобные и функциональные рабочие места, швеи и закройщицы трудятся на современном оборудовании.

Компания из Наро-Фоминска запустила новую производственную линию

На новой линии компания будет производить востребованную на российском рынке крышку формата CDL со сплошным ключиком без отверстия. Такая форма необходима для нанесения маркировки производителями напитков — клиентами компании «Арнест Упаковочные Решения».

«Арнест Упаковочные решения» за два года инвестировали более 15 млрд рублей в расширение производственных мощностей заводов компании, сообщил президент группы компаний «Арнест» Алексей Сагал.

В ближайших планах — ещё две линии в Ульяновске.

Итого за сентябрь 2024 года открыто 18 новых производств:

— из них 5 крупных производства с общими инвестициями 116,750 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил почти 119 млрд рублей

— по 6 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка — 6

— Химическая промышленность — 4

— Электротехника, микроэлектроника — 2

— Фармацевтика, медицинское оборудование — 2

— Производство стройматериалов — 1

— Лёгкая промышленность — 1

— Горнорудная промышленность — 1

— Кабельная промышленность — 1

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