Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в августе 2024 года

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в августе 2024 года было открыто 9 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 6 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего 14,9 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 15,1 млрд рублей (по 2 объектам объём инвестиций неизвестен).

В обзор вошли предприятия:

— пищевая промышленность — 3

— молочные комплексы — 2

— птицеводство — 1

— свиноводство — 1

— хранение, переработка зерна и масличных, семеноводство — 2

В Оренбурге запущен молочный комбинат «Красногорский»

2 августа в Оренбурге введён в эксплуатацию молочный комбинат «Красногорский». Это второй по счету резидент особой экономической зоны «Оренбуржье».

Молочный комбинат «Красногорский» — первое производство, начинающее работу на территории ОЭЗ.

Предприятие расположено на участке площадью 2 гектара.

Объём инвестиций составил более 1,4 миллиарда рублей.

«ЭкоНива» ввела в эксплуатацию крупный животноводческий комплекс в Татарстане

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Крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» объявил о вводе в эксплуатацию животноводческого комплекса «Наратлы», расположенного вблизи одноименного села в Бугульминском районе Республики Татарстан.

Инвестиции в проект составили 4,5 млрд руб.

Проект рассчитан на содержание 3550 коров и 5100 голов молодняка молочных пород. Производственная мощность комплекса составляет 120 т молока в сутки. На предприятии создано 175 рабочих мест.

Во Владимирской области запущен мясоперерабатывающий завод

8 августа во Владимире запущены новые производственные мощности предприятия «Стародворские колбасы».

Производительность нового завода — 500 тонн готовой продукции в сутки. Производственная площадка общей площадью 33 тыс. кв. м полностью отвечает высоким российским и международным стандартам, предъявляемым к пищевым предприятиям, в том числе требованиям экологической безопасности. В рамках обеспечения комфортных условий труда возведён современный семиэтажный административный корпус

Инвестиции в проект составили 8,8 млрд рублей.

АО «Успенское» запустило новый зерносушильный комплекс в Тюменской области

Новый зерносушильный комплекс запущен в эксплуатацию в АО «Успенское» Тюменского района. Он вышел на полную мощность к началу уборочных работ, сейчас аграрии Тюменской области уже намолотили более 2,5 тысяч тонн зерна и новый комплекс — хорошая инвестиция в производство. Новое зерносушильное оборудование позволит увеличить производительность на 12-38 тонн в час в зависимости от просушиваемой культуры.

Птицефабрика «Башкирская» завершила модернизацию и возобновила выпуск товарного яйца

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Птицефабрика «Башкирская», крупнейший в республике производитель товарного яйца, завершила масштабную модернизацию и возобновила выпуск продукции. Первые партии яиц уже отгружены в торговые сети, сообщила пресс-служба компании.

После вспышки гриппа птиц на предприятии обновили производственные мощности и внедрили передовые технологии биобезопасности.

Общий объём инвестиций в модернизацию превысил 2 млрд руб.

В Павловском районе Воронежской области открыли новый свиноводческий комплекс

20 августа в Воронежской области открылся новый свиноводческий комплекс. Площадка расположена на территории Гаврильского поселения Павловского района. Мощности нового свинокомплекса рассчитаны на производство 8,2 тыс. т свинины в год.

На площадке единовременно будет содержаться 37 тыс. голов. Все процессы максимально автоматизированы, внедрены современные системы кормления, потребления воды и микроклимата. Животных будут кормить комбикормом, произведенным на заводах компании.

Инвестиции в проект можно оценить на уровне в 2 млрд рублей.

Производство создаст 36 рабочих мест.

СПК «Большевик» открыл в Белгородской области новую молочно-товарную ферму на 1200 голов

Площадка для коров красной датской породы в селе Уточка стала вторым животноводческим комплексом СПК «Большевик». Проект позволит увеличить общее поголовье дойного стада предприятия до 2 400 коров с ежегодным объёмом производства молока 23 тыс. тонн.

Инвестиции в проект составили 1 млрд 267 млн рублей. Создано 40 рабочих мест.

Новый зерносушильный комплекс запустили в работу в Исетском районе Тюменской области

Инвестиционный проект — зерносушильный комплекс реализовали в ООО «Животновод» Исетского района. Он уже принимает зерно нового урожая. Предприятия Тюменской области активно инвестируют в производство. Ранее новую зерносушилку запустило АО «Успенское», уже в текущем году таким оборудованием свою промплощадку дополнит «ЗапСибХлеб-Исеть». Всего же в 18 агропредприятиях Исетского района действуют 33 единицы зерносушильного оборудования.

СХАО «Белореченское» запустило сырный цех в Иркутской области

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Усольский молочный завод СХАО «Белореченское» открыл новый цех по производству полутвёрдого сыра. В год там планируют производить более 500 тонн сыра.

Строительство цеха началось в прошлом году и велось в рамках инвестиционного проекта. Общая стоимость проекта составила 170 миллионов рублей.

Благодаря новым мощностям завод будет выпускать различные виды сыра, а в производстве продукции будет использоваться молоко собственной сырьевой базы. Наряду с производством полутвёрдого сыра в планах у предприятия запуск производства плавленого сыра объёмом 200 и 400 граммов со вкусом бекона, грибов, зелени и сливок.

Дополнительно создано восемь рабочих мест. В планах увеличить это количество до 15.

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