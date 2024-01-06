Итоги 2023 года в атомной отрасли. Часть 2

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«Фабрика реакторов»

Уходящий год ознаменовался ещё одним рекордом, на сей раз у машиностроителей «Росатома». Они отгрузили пять корпусов реакторов, предназначенных для зарубежных строек АЭС с участием России. Такого объёма отгрузок не было в истории отечественного атомного машиностроения.

В 2023-м «Росатом» завершил изготовление и отгрузку серии из 10 реакторных установок РИТМ-200 для новейших атомных ледоколов. По мнению экспертов, так российская атомная отрасль трансформировалась из штучного производителя в «фабрику реакторов».

На заводах машиностроительного дивизиона началась выплавка стальных заготовок для оборудования реакторной установки РИТМ-200Н будущей малой АЭС в Якутии.

Уран, литий, редкие земли

Знаковым событием в части освоения сырьевой базы отечественной атомной энергетики стал выход «Росатома» на второе место в мире по запасам урана. Это произошло после приобретения в Казахстане Будёновского месторождения этого стратегического металла.

Кроме того, стало известно о планах российской госкорпорации добывать уран в Танзании и Намибии.

Отечественная атомная промышленность, имея мощный производственный комплекс горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, помогает обеспечивать Россию стратегически важными редкими и редкоземельными металлами, без которых невозможно развитие многих отраслей, в том числе оборонной.

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Сподумен с Колмозерского месторождения

Совместное предприятие «Росатома» и «Норникеля» — «Полярный литий» — в феврале нынешнего года получило лицензию на разработку наиболее перспективного российского Колмозерского литиевого месторождения в Мурманской области.

В конце июня международный уранодобывающий холдинг «Росатома» Uranium One Group (U1) и государственная литиевая компания Боливии YLB заключили рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в Боливии.

Для «Росатома» это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью минимум 25 тысяч тонн карбоната лития в год, что составит до 4% мирового рынка. В декабре U1 подписала с YLB соглашение по сооружению пилотной установки по производству карбоната лития.

В конце мая распоряжением кабинета министров «Росатому» был передан стратегически важный Ловозерский горно-обогатительный комбинат (ЛГОК, Мурманская область), добывающий редкоземельные металлы.

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ЛГОК — единственный в России комбинат, добывающий и обогащающий лопаритовую руду, из которой извлекают редкоземельные металлы для дальнейшего использования в российской промышленности. Лопаритовый концентрат ЛГОК поставляет для «Соликамского магниевого завода», там из этого сырья извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов.

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Полная цепочка производства редкоземельных металлов в России сегодня не замкнута, поэтому акции Соликамского магниевого завода также передаются «Росатому» как имущественный взнос России. Следующим шагом здесь планируется строительство разделительного производства для обеспечения полного сырьевого и, как следствие, технологического суверенитета. Таким образом, «Росатом» станет собственником полного цикла редкоземельных металлов — от добычи до производства.

Средства «ядерного удара» по раку

В течение 2023 года российские атомщики сделали несколько шагов вперед в борьбе со злокачественными опухолями.

В январе «Росатом» начал строить в Обнинске Калужской области крупнейший в Европе завод по производству радиофармацевтических препаратов мирового уровня, в том числе для лечения тяжелых форм рака. Предприятие, как ожидается, обеспечит технологический суверенитет России в этой высокотехнологичной области.

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В линейку будущих препаратов в числе прочего войдет продукция на основе радиоактивного изотопа актиний-225. Испускаемые им альфа-частицы позволяют адресно убивать исключительно опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани. Российские медики уже сейчас все шире применяют препараты на основе актиния-225, синтезированного специалистами «Росатома». В феврале такое лекарство от рака впервые применили и в Медицинском радиологическом научном центре в Обнинске (Калужская область).

В ноябре первые пациенты прошли терапию с применением радиофармпрепарата на основе лютеция‑177. Препарат для борьбы с нейроэндокринными опухолями и раком предстательной железы создан при участии специалистов НИИАРа.

В том же месяце в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве открыли новый корпус ядерной медицины. Он оснащён циклотроном для производства радиофармпрепаратов для диагностики и лечения заболеваний крови, злокачественных новообразований, патологий иммунной системы и других тяжелых недугов.

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Достижения в неядерной сфере

То, что «Росатом» по праву называют флагманом технологической независимости страны, подтвердили и достижения в области квантовых компьютеров, которые, помимо прочего, считаются «завтрашним днем» в сфере защиты критически важной информационной инфраструктуры.

В июле на Форуме будущих технологий «Квантовый мир. Вычисления и связь» в Москве представлен самый мощный в России 16-кубитный ионный квантовый компьютер, созданный под эгидой «Росатома».

В сентябре в московском посёлке Красная Пахра запустили строительство кластера предприятий, занятых в производстве электромобилей и автокомпонентов. «Росатом» — один из его ключевых участников.

В октябре в Немане Калининградской области начался монтаж главного технологического корпуса первой в России гигафабрики «Росатома», где будут делать литий-ионные аккумуляторы.

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Атомная отрасль — пилотная для выполнения в России проекта по достижению технологического суверенитета объектов критической информационной инфраструктуры. Уже собран отраслевой заказ на так называемые доверенные программно-аппаратные комплексы для примерно 100 организаций. Испытания первых образцов пройдут на пилотных полигонах на базе компаний и предприятий «Росатома».

Кроме того, в 2023 году «Росатом» перевёл отраслевую систему электронного документооборота на российскую платформу.

Первый выпуск в Сарове

Подготовка собственных кадров — традиционное крупное направление работы «Росатома». В конце июня состоялся первый выпуск магистрантов филиала МГУ в Сарове — «образовательного ядра» российского Национального центра физики и математики (НЦФМ).

Значительная часть первых выпускников будет работать на предприятиях «Росатома», другая часть продолжит карьеру в организациях под эгидой НЦФМ и по приоритетным направлениям развития науки и техники: от искусственного интеллекта и суперкомпьютеров до физики частиц и космологии.

В октябре первых выпускников в большую жизнь отправил «Новый Снежинск» — уральско‑сибирский центр инжиниринга. Все они устроились на работу в федеральный ядерный центр в Снежинске Челябинской области.

Но «Росатом» думает и о развитии международного ядерного образования. В Обнинске планируется с участием стран-партнеров создать большой научно-образовательный центр ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех», где готовили бы специалистов для атомных и других отраслей разных государств. Ожидается, что «Обнинск Тех» позволит России в горизонте 2030 года занять не менее 20% мирового рынка ядерного и смежного образования.

В атомной отрасли стало чище

Специалисты «Росатома» впервые изготовили ядерное топливо, предназначенное для «сжигания» в реакторах на быстрых нейтронах америция-241 и нептуния-237 — самых опасных радионуклидов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива. Эти опытные топливные кассеты будут испытываться с весны 2024 года на Белоярской АЭС. Тем самым делается новый шаг к повышению экологической безопасности атомной энергетики.

Но это технологии для будущего. А наряду с ними «Росатом» закончил работы по обезвреживанию ряда объектов прошлого, создававших риски в настоящем.

В ноябре «Росатом» завершил на Северо-Западе крупный, длившийся свыше 10 лет проект по утилизации плавучей технической базы «Лепсе», которая обеспечивала работу первых атомных ледоколов и чье хранилище отработавшего ядерного топлива много лет представляло значительный экологический риск для региона. На свое место в хранилище реакторных отсеков, расположенном в Сайда-Губе, встала последняя, носовая, блок-упаковка с дезактивированными фрагментами судна.

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В нынешнем году досрочно завершился и другой крупный проект — на стратегически важном предприятии «Росатома» «Горно-химический комбинат» в Железногорске Красноярского края выведены из эксплуатации два мощных военных ядерных реактора АД и АДЭ-1, в советские времена нарабатывавших оружейный плутоний. Технологии, применённые для локализации радиоактивно загрязненных элементов оборудования, систем и конструкций реактора, обеспечивать радиационную безопасность персонала, населения и окружающей среды на период не менее 10 тысяч лет.

В октябре закончили демонтаж всех экологически опасных производственных зданий на площадке «Усольехимпрома» в Иркутской области.

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