Брянский машзавод отправил на БАМ первую партию новой модели тепловозов

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10 января в Тынду с Брянского машиностроительного завода прибыли 4 трехсекционных тепловозов серии 3ТЭ28, которые строятся по заказу БАМа.

Новый магистральный тепловоз оснащён дизель-генератором 18-9ДГМ, который выпускается на Коломенском заводе «Трансмашхолдинга». Тепловоз предыдущего поколения — трёхсекционный 3ТЭ25К2М — обладает дизельными двигателями мощностью по 3100 кВт каждый. Локомотив серии 3ТЭ28 получил дизель мощностью 3850 КВт.

Тепловозы нового поколения предназначены для вождения тяжеловесных поездов весом до 7100 тонн в суровых климатических условиях БАМа, где столбик термометра зимой опускается до минус 50-60 градусов.

Всего в локомотивном депо Тынды 686 секций тепловозов. Большая часть из них (свыше 320 машин) — локомотивы серии 3ТЭ10.

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