На Уральском оптико-механическом заводе открыт новый производственный корпус

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12 января на Уральском оптико-механическом заводе состоялсь открытие нового корпуса автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производств.

Уральский ОМЗ — это современное высокотехнологичное предприятие по разработке и производству оптико-электронных систем различного назначения.

Уральский оптико-механический завод входит в число старейших промышленных предприятий России. Свою историю предприятие ведёт с 1850 года.

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