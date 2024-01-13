На Уральском оптико-механическом заводе открыт новый производственный корпус
12 января на Уральском оптико-механическом заводе состоялсь открытие нового корпуса автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производств.
Уральский ОМЗ — это современное высокотехнологичное предприятие по разработке и производству оптико-электронных систем различного назначения.
Уральский оптико-механический завод входит в число старейших промышленных предприятий России. Свою историю предприятие ведёт с 1850 года.
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Источник: https://t.me/government_rus/10832
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Сергей Котенко