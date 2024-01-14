Йошкар-Ола получила 40 новых автобусов

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В декабре 2023 года 40 современных автобусов марки «ПАЗ» поступили в МП «Троллейбусный транспорт» Йошкар-Олы. В ближайшее время они начнут работу на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

Правительством Республики Марий Эл проводится системная работа по обеспечению качественного транспортного обслуживания населения. За последние три года приобретено 10 новых троллейбусов, 90 новых автобусов, заключен государственный контракт на приобретение еще 5 троллейбусов за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Также подготовлены предложения по приобретению 45 троллейбусов в рамках реализации новой индивидуальной программы развития региона до 2030 года.

Благодаря приобретению нового подвижного состава будет наведен порядок в сфере пассажирских перевозок, создано около 100 рабочих мест с официальным трудоустройством, повышена доступность населения к социально значимым объектам, создана возможность устанавливать единые проездные билеты.

Вместимость низкопольных автобусов — до 55 человек. Они оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования, подсчёта пассажиропотока и безналичной оплаты проезда. В транспорте оборудовано место для маломобильных пассажиров. Дизайн всех машин выполнен в единой цветовой гамме.

https://www.mar...vykh-avtobusov/

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