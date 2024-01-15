В 2023 году в России произвели более 720 тыс. автомобилей

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Восстановлению спроса способствовали запущенные госпрограммы. На механизмы льготного лизинга и автокредитования в прошлом году было направлено около 16 млрд рублей. Это позволило обеспечить продажи 62 тыс. авто. В текущем году правительство выделило средства на продление программы.

Одной из основных задач является масштабирование производства автокомпонентов. С 2022 года действует программа Фонда развития промышленности, в рамках которой поддержан 31 проект на 53 млрд рублей. В конце 2023 года фонд получил дополнительные 55 млрд рублей, в том числе для локализации комплектующих.

В 2023 году в регионы было поставлено более 3 тыс. школьных автобусов, 1,2 тыс. автомобилей скорой помощи и 200 передвижных медкомплексов.

Всего на внутреннем рынке было реализовано более 1,3 млн новых автомобилей всех видов.

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