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Статистика

В 2023 году в России произвели более 720 тыс. автомобилей

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Восстановлению спроса способствовали запущенные госпрограммы. На механизмы льготного лизинга и автокредитования в прошлом году было направлено около 16 млрд рублей. Это позволило обеспечить продажи 62 тыс. авто. В текущем году правительство выделило средства на продление программы.

Одной из основных задач является масштабирование производства автокомпонентов. С 2022 года действует программа Фонда развития промышленности, в рамках которой поддержан 31 проект на 53 млрд рублей. В конце 2023 года фонд получил дополнительные 55 млрд рублей, в том числе для локализации комплектующих.

В 2023 году в регионы было поставлено более 3 тыс. школьных автобусов, 1,2 тыс. автомобилей скорой помощи и 200 передвижных медкомплексов.

Всего на внутреннем рынке было реализовано более 1,3 млн новых автомобилей всех видов.

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Источник: https://www.rbc.ru/industries/news/65a5119b9a7947fc4bb46acb

Автомобильная промышленность
  • Clausson Clausson
    15.01.2419:03:39

    Да, есть рост относительно 2022 года — 16%. И радоваться следует только этому факту.

    Само производство находится на минимальных уровнях, можно сказать даже экстремально минимальных. Предстоит еще очень многое сделать в стране. Как и в авиастроении ориентация на глобализацию в автопроме сыграла с нами плохую шутку. Это надо признать и начинать развиваться, планомерно, системно и главное честно и открыто!

    Вот честности и открытости бизнесу по производству автокомпонентов в прошлые периоды времени нам сильно не хватило. А разве мы не смолги бы что-то сделать взамен западным комплектующим? Конечно бы смогли, просто это было, увы, никому не надо.

    Хотелось бы что бы эта ситуация была понята и исправлена. Не многое надо на самом деле.

    #1275719
    • Badassgoliath Badassgoliath
      15.01.2419:40:30

      . А разве мы не смолги бы что-то сделать взамен западным комплектующим? Конечно бы смогли, просто это было, увы, никому не надо.

      При наличии доступного импорта своё производство развиваться не будет, как ни старайся и что ни делай. Своё производство будет развиваться только тогда, когда-либо отгородишься от импорта, либо его перекроют извне.

      Отредактировано: Badassgoliath~19:41 15.01.24
      #1275723
    • Чарльз Оливейра Чарльз Оливейра
      15.01.2423:38:54

      Странно

      Во всем мире глобализация в автомобилестроении сыграла хорошую шутку, а в России плохую.Чудеса какие то.

      #1275732
  • Макс Кнутов Макс Кнутов
    15.01.2420:49:16

    Без закона что 4/5 российского рынка принадлежит российскому производителю, что рынок подлежит жёсткому контролю и защите от импорта, никаких подвижек не ждите.

    Российский рынок не принадлежит России, ещё одно «достижение» слабого президента.

    Какого краба китайцы забрали себе более 50% нашего рынка?! Путин что, президент Китая?

    Россия пора начать переход от сырьевой экономики к индустриальной, для этого правильно поставить цель сокращать объем иностранной валюты в бюджете России каждый год на 5%

    Увы, этому не бывать.

    Время дерзких и амбициозных прошло.

    #1275728
    • Чарльз Оливейра Чарльз Оливейра
      15.01.2423:44:08

      На самом деле автоппром России нужно было закрыть еще 20 лет назад.Ну погундели бы эти работники автоваза и уже как 20 лет работали бы на других работах,и забыли бы про автотаз -который высасывает деньги из остальных россиян(с бюджета).Ну уменьшился бы Тольятти как Мурманск в 2 раза-вы сильно переживаете что Мурманск в 2 раза меньше стал?

      Ну не получается.Не наше это.И никогда не получалось за всю историю не было ни одной нормальной модели,были заурядные «чтобы было».

      А сейчас вообще китай прет и кирдык многим придет по всему миру-всяким опелям фиатам.

      #1275733
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        15.01.2423:48:45

        На самом деле автоппром России нужно было закрыть еще 20 лет назад.

        Мели, Емеля, твоя неделя    

        Сегодня АвтоВАЗ открыл ещё одну площадку.

        #1275734
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