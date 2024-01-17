В Волгограде освоили новую технологию производства металлоконструкций для химической промышленности

© vmzko.ru

Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» освоил технологию производства трубной заготовки из сплава 06ХН28МДТ, не имеющую аналогов в отрасли.

Завод «Красный Октябрь» — один из лидеров производства листового проката из сплава 06ХН28МДТ. В связи с новыми запросами заказчиков специалисты волгоградского металлургического предприятия первыми в стране разработали технологию производства из этой марки стали трубной заготовки, состоящей из двух этапов.

На первом из слитков металла получают полупродукт — передельную заготовку, из которой на втором этапе формируют уже круглый прокат.

— Ранее металлургические предприятия производили круги из этого сплава в процессе ковки на кузнечных прессах. Специалисты «Красного Октября» разработали специальную технологию, включая специальный режим нагрева и деформации, за счет чего получается необходимая структура металла в готовом прокате. На этапе финишной обработки заготовка подвергается лезвийной обработке и шлифовке, что обеспечивает высокое качество поверхности, — рассказывает начальник технологического управления Ольга Гладышева.

Коррозионностойкий сплав на железоникелевой основе применяется для изготовления сварных конструкций теплообменников и теплопроводов, работающих при температурах до 80 °C в серной кислоте и в средах повышенной агрессивности, используется в оборудовании для производства сложных минеральных удобрений, сварочных электродах и др. агрегатах.

Служба качества провела контрольные испытания заготовки на стойкость к межкристаллитной коррозии — результаты исследований показали, что продукция соответствует всем требованиям.

Благодаря успешному опыту «Красный Октябрь» расширил марочный сортамент и в очередной раз подтвердил репутацию надежного поставщика высококачественных сталей.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.