ОАО «РЖД» обновило парк тяги на 557 современных локомотивов

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В 2023 году ОАО «РЖД» приобрело 557 новых локомотивов — 310 электровозов и 247 тепловозов, сообщает Telegram-канал холдинга. Компания выступает одним из крупнейших заказчиков отечественной промышленности.

За прошлый год она вложила в обновление тягового подвижного состава 129 млрд руб. Заказы холдинга обеспечивают загрузку промышленных линий крупнейших машиностроительных компаний страны

В 2023 году локомотивный парк компании пополнили российские электровозы с асинхронным тяговым приводом 3ЭС8 «Малахит», предназначенные для организации тяжеловесного движения на участках со сложным профилем пути.С учётом потребностей компании 209 новых локомотивов отправились на железные дороги Восточного полигона и уже работают в депо Абакан (Хакасия), Чита (Забайкальский край), Смоляниново (Приморский край), Комсомольск (Хабаровский край) и Зима (Иркутская область).

В 2022 году ОАО «РЖД» направило на обновление тягового подвижного состава свыше 89 млрд руб. На сеть железных дорог поступило 497 локомотивов. Наибольшее количество — 207 новых машин — пополнило парки локомотивных депо Восточного полигона.

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