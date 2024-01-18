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Судостроение и судоходство

Сдан восемнадцатый СПК проекта № 23180 типа «Валдай 45Р»

Судостроительный завод «ЦКБ по СПК им Р. Е. Алексеева» (Нижегородская область) завершил строительство пассажирского теплохода на подводных крыльях проекта № 23180 типа «Валдай 45Р». Это 18-е судно в серии.

 © rfclass.ru

Судно предназначено для скоростной перевозки 45 пассажиров в салоне.

Технические характеристики:

  • класс РКО: Р1,2/0,7 СПКА
  • Длина габаритная, м: 21,3
  • Ширина габаритная, м: 5,2
  • Пассажировместимость, чел.: 45
  • Экипаж, чел.: 2
  • Скорость хода, км/ч: 65
  • Дальность хода, км: 400

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Источник: https://rfclass.ru/events/2024/yanv...yakh-proekta-23180-tipa-valday-45r/

ЦКБ по СПК им Р. Е. Алексеева, Нижегородская область, судно на подводных крыльях, Валдай 45Р
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