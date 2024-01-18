Сдан восемнадцатый СПК проекта № 23180 типа «Валдай 45Р»

Судостроительный завод «ЦКБ по СПК им Р. Е. Алексеева» (Нижегородская область) завершил строительство пассажирского теплохода на подводных крыльях проекта № 23180 типа «Валдай 45Р». Это 18-е судно в серии.

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Судно предназначено для скоростной перевозки 45 пассажиров в салоне.

Технические характеристики:

класс РКО: Р1,2/0,7 СПКА

Длина габаритная, м: 21,3

Ширина габаритная, м: 5,2

Пассажировместимость, чел.: 45

Экипаж, чел.: 2

Скорость хода, км/ч: 65

Дальность хода, км: 400

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