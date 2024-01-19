Новый самолет Як-152 ВКС России успешно завершил госиспытания
Новый учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Як-152 успешно завершил государственные испытания. Об этом в пятницу, 19 января, сообщила пресс-служба компании-производителя «Яковлев» (бывший «Иркут»).
"В ходе этих испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета", — указал представитель компании в беседе с «РИА Новости».
Как уточняется, импортозамещение немецкого двигателя и других важных комплектующих самолета Як-152 ВКС РФ является следующей поставленной задачей компании.
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