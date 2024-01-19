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Авиация

Новый самолет Як-152 ВКС России успешно завершил госиспытания

 © iz-ru.turbopages.org

Новый учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Як-152 успешно завершил государственные испытания. Об этом в пятницу, 19 января, сообщила пресс-служба компании-производителя «Яковлев» (бывший «Иркут»).

"В ходе этих испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета", — указал представитель компании в беседе с «РИА Новости».

Как уточняется, импортозамещение немецкого двигателя и других важных комплектующих самолета Як-152 ВКС РФ является следующей поставленной задачей компании.

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Источник: https://iz-ru.turbopages.org/turbo/...ii-uspeshno-zavershil-gosispytaniia

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Як-152
  • Badassgoliath Badassgoliath
    19.01.2411:43:56

    .Как уточняется, импортозамещение немецкого двигателя … является следующей поставленной задачей компании.

    Ну, ВК-800 или даже может ВК-1600 на подходе. Или там поршневой стоит?

    #1275943
    • Нет аватара termometrix
      19.01.2413:21:33

      Поршневой.Дизель.Один из шедевров российской инженерной мысли.К сожалению, серийно производится в Германии.

      Отредактировано: termometrix~13:23 19.01.24
      #1275952
    • alex4spb alex4spb
      19.01.2413:21:37

      Ну, ВК-800 или даже может ВК-1600 на подходе. Или там поршневой стоит?

      не только поршневой, но ещё и дизель!

      RED A03, 12-цилиндровый V-образный четырёхтактный дизель с водяным охлаждением.

      Спроектирован нашим инженером Владимиром Райхлиным, на наши деньги (холдинг «Финам»).

      Но автор решил производство открыть не у нас, а в Германии.

      И таки открыл, и движок выпускал.

      Но в 2023 году был осуждён судом ФРГ и приговорён к пяти годам лишения свободы за «незаконный экспорт в Россию для военного применения в обход германских санкций».

      Вот такая вот фуня…    

      Отредактировано: alex4spb~13:22 19.01.24
      #1275953
      • Badassgoliath Badassgoliath
        19.01.2413:46:27

        Даже не будь санкций, самолёты с таким двигателем скорее всего не закупали бы, потому что важнейшая часть — импорт.

        И, глядя на происходящее, понимаешь что это правильно.

        . Но автор решил производство открыть не у нас, а в Германии.

        Если этот двигатель разработан таким образом, что выпускать его можно в Германии, а не у нас, то грош цена такой разработке для нас.

        Мало разработать машину вообще, надо её разработать под наши производственные возможности, чтобы для выпуска этой машины не пришлось бы ещё строить пару-тройку заводов дополнительно.

        . не только поршневой, но ещё и дизель!

        Ну, а мы поставим турбовальный. Он вдобавок легче дизеля сходной мощности.

        Надо полагать, что когда Райхлин разрабатывал свой авиадизель, то ни ВК800, ни ВК1600 ещё и на горизонте видно не было. Иначе самолёт делали бы под них. А теперь они уже на подходе.

        Отредактировано: Badassgoliath~14:07 19.01.24
        #1275957
        • alex4spb alex4spb
          19.01.2414:31:19

          Ну, а мы поставим турбовальный. Он вдобавок легче дизеля сходной мощности.

          Вы имеете отношение к принятию конструкторских решений?

          #1275964
          • Badassgoliath Badassgoliath
            19.01.2414:44:57

            Вы имеете отношение к принятию конструкторских решений?

            Нет. Мы — это я обобщённо. И у нас вроде бы нет других авиадизелей подходящих? Вот я и предположил, что поставят газотурбинные.

            #1275965
            • Нет аватара termometrix
              19.01.2415:36:01

              Бензиновый из «Аурус».

              На базе автомобильного двигателя V-8 НАМИ-4123 специалистами ЦИАМ была разработана авиационная версия двигателя-демонстратора АПД-500 мощностью 500 л.с., для которого были проведены доработки, связанные с особенностью авиационного применения и обеспечением выполнения требований авиационных правил АП-33. Двигатель прошел комплекс наземных и отдельных видов летных испытаний в составе самолета Як-18Т.

              Полученный задел станет основой для продолжения поршневой тематики: к 2027 году в рамках опытно-конструкторской работы планируется разработать авиационный бензиновый поршневой двигатель мощностью 500 л.с., который будет применяться на учебно-тренировочных самолетах Як-152, Як-118 и самолетах сельхозназначения.

              https://ciam.ru...forume-rossiya/

              Отредактировано: termometrix~16:01 19.01.24
              #1275971
      • Нет аватара termometrix
        19.01.2413:52:01

        Но в 2023 году был осуждён судом ФРГ и приговорён к пяти годам лишения свободы за «незаконный экспорт в Россию для военного применения в обход германских санкций».

        Нацистский реваншизм среди немцев вновь пробудился. Наглые немцы поплатятся за свои преступления.Будто немцы ранее «не знали»,что с 2015 г. двигатель поставляется в Россию.

        Надеюсь, что Владимир Райхлин вернется в Россию и будет работать у нас.

        Отредактировано: termometrix~14:00 19.01.24
        #1275958
        • alex4spb alex4spb
          19.01.2414:06:05

          ему сразу предлагали наладить производство у нас.

          но теперь вот так вот    

          #1275960
          • Badassgoliath Badassgoliath
            19.01.2414:17:41

            ему сразу предлагали наладить производство у нас

            Но он поди решил, что в Германии развернуть производство проще, ибо под руками сразу есть всё что нужно, а чего нет, то можно купить. А у нас всё это пришлось бы создавать и налаживать.

            Я думаю, что дело было именно так.

            Ну пусть посидит, подумает. Время есть.

            #1275962
        • Badassgoliath Badassgoliath
          19.01.2414:14:38

          Будто немцы ранее «не знали»,что с 2015 г. двигатель поставляется в Россию.

          Его что, осудили «задним числом», за поставки, осуществлённые до их запрещения? Или он продолжал поставки и после новых санкций?

          #1275961
          • Нет аватара termometrix
            19.01.2414:29:09

            Его что, осудили «задним числом», за поставки, осуществлённые до их запрещения? Или он продолжал поставки и после новых санкций?

            Его осудили задним числом о поставках двигателей в Россию в период с 2015 по 2021 год.

            Это было сделано демонстративно, нагло и умышленно немцами с целью унижения наших граждан и нашей страны.В знак бессилия и ярости.

            #1275963
            • Badassgoliath Badassgoliath
              19.01.2414:55:26

              Его осудили задним числом о поставках двигателей в Россию в период с 2015 по 2021 год

              А эти поставки в тот период уже были под запретом или нет? Если были, то это не «задним числом», просто с опозданием.

              А если не были, а стали запрещёнными после 2021го, то тогда да, ибо закон не может относиться к событиям, случившимся до принятия этого закона (то есть закон не имеет обратной силы).

              #1275967
    • Нет аватара vlTepes
      19.01.2415:52:00

      Ну, ВК-800 или даже может ВК-1600 на подходе. Или там поршневой стоит?

      А чего сразу не ТВ7-117С?

      Зачем двукратное превышение по мощности и трехкратное по расходу (для ВК800)?

      Появится ВК-650, можно будет о чем-то говорить.

      Отредактировано: vlTepes~16:00 19.01.24
      #1275976
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