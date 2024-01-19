Московская компания «Олбо» внедрила новую технологию производства гель-лаков

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Специалисты компании разработали и внедрили новую технологию производства импортозамещающих материалов для гель-лаков. В год предприятие планирует выпускать 12 тонн продукции.

На производственной площадке предприятия установлено современное оборудование — реакторы для создания компонентов, устойчивых к разного рода воздействиям окружающей среды.

В результате совместной работы ученых и технологов была разработана методика обработки цветных пигментных паст, использующихся для изготовления косметики.

Благодаря новому оборудованию и технологии производства компания сможет обеспечить себя качественными колорантами, отметила генеральный директор предприятия Елена Савенкова. Она также добавила, что «Олбо» сможет поддержать российских производителей декоративной косметики и решить проблему импортозамещения сырья для изготовления косметики.

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