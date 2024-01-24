В ЦАГИ завершились испытания самолета SJ-100 на режиме посадки

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В условиях западных санкций наша страна реализует программу импортозамещения в авиастроении, в частности, идут работы над импортонезависимой версией самолета SJ-100.

В рамках создания самолета Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») реализует целый комплекс исследований. Так, в настоящий момент завершился очередной цикл испытаний модели SJ-100. Заказчик работ — ПАО «Яковлев» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех).

Целью работы стало изучение поведения летательного аппарата при взлете/посадке. Эксперимент проводился в аэродинамической трубе малых скоростей в присутствии экрана, имитирующего влияние поверхности земли. Ученые исследовали характеристики нестационарного потока в следе крыла в посадочной конфигурации самолета, при отклонении элементов механизации, тормозных щитков и секций интерцепторов в присутствии шасси. Анализ особенностей обтекания осуществлялся как при помощи весовых испытаний, так и путем визуализации течения.

В результате исследований специалисты института изучили аэродинамические характеристики модели SJ-100 с двигателями ПД-8 на взлетно-посадочных режимах, в том числе нестационарные характеристики потока в следе крыла. Данные параметры легли в основу рекомендаций по оптимальным углам отклонения тормозных щитков для уменьшения интенсивности вихревого следа от крыла на режиме посадки.

«Уменьшение вихревого следа от авиалайнера позволит в будущем снизить величину безопасной дистанции между самолетами в аэропорту и тем самым увеличить пропускную способность воздушной гавани. Также полученные нами данные могут быть использованы для уточнения банка аэродинамических характеристик SJ-100 на режиме посадки», — рассказал начальник сектора отделения аэродинамики самолетов ФАУ «ЦАГИ» Николай Брагин.

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