Авиакомпания «Ямал» открыла ангар на территории тюменского аэропорта

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Авиакомпания «Ямал» открыла самый большой ангар для самолётов в Уральском ФО на территории тюменского аэропорта «Рощино». Общая площадь составляет 18 тыс. 825 кв. метров, из них секция для технического обслуживания самолётов — 6 тыс. 670 кв. метров и производственные помещения почти на 3 тыс. квадратов. Производственные мощности и укомплектованность техническим персоналом позволяют проводить работы одновременно на трёх самолётах «Суперджет 100» или двух самолётах «Аэробус» семейства А320 вне зависимости от погодных условий. В этом месяце в «Рощино» также начал работу новый командно-диспетческий пункт .

Выбор расположения ангара в аэропорту Рощино неслучайный. Это один из базовых аэропортов «Ямала», где выполняется оперативное обслуживание практически всего воздушного флота авиакомпании. Здесь уже приступили к выполнению задач по базовому техническому обслуживанию как своего авиапарка, так и самолётов авиакомпаний-партнёров. В ближайшем будущем планируется одними из первых освоить весь цикл технического обслуживания отечественных самолётов MC-21 и активно участвовать в их сервисном обеспечении.

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