В России появилось предприятие по производству высоковакуумных клапанов
В 2022 году группой интузиастов была открыта комапния ООО «ЕМС», которая менее чем за год вывела на рынок качественную продукцию, не уступающую европейским аналогам.
Этот успех отчасти обусловлен способностью привлекать в команду высококвалифицированных инженеров и дизайнеров, которые привносят свой опыт и инновационные идеи.
Производство находится в Санкт-Петербурге.
Хочу Вам рассаказать об одном из продуктов компании по своей технологичности, неимеющего аналогов в мире, появившегося на Российском рынке — это вакуумные клапаны серии ЕМС 000.
При разработке серии вакуумных клапанов, компания учитывала большой опыт эксплуатации различных вакуумных систем и постаралась учесть большую часть особенностей и требований к запорно-регулирующей вакуумной арматуре в России.
А теперь, давайте рассмотрим особенности конструкции и компоненты линейки вакуумных клапанов, отличающих продукцию компании ООО «ЕМС» от других производителей:
- Управление питанием и мониторинг состояния клапана, включая защиту от перегрева, короткого замыкания и перепадов, выполняет система на базе микропроцессора, интегрированная в электромагнитную катушку. На борту платы присутствует светодиодная индикация состояния питания и набор датчиков для контроля физических параметров обмотки.
Схема управления и корпус электромагнитной катушки © sun9-28.userapi.com
Схема управления и корпус электромагнитной катушки © sun9-28.userapi.com
- Конструкция сильфонного компенсатора обеспечивает устойчивость к циклическим нагрузкам и повышенному давлению в магистралях вакуумных систем. Представляет собой последовательный набор компанентов из однородного материала, а именно нержавеющей стали 18хН10Т сваренных между собой с помощью лазера, каждая сборка проходит неразрушающий контроль герметичности на гелиевом- масс-спектрометрическом течеискателе.
Немного о Нашей Продукции., изображение №2 © sun9-35.userapi.com
Немного о Нашей Продукции., изображение №3 © sun9-34.userapi.com
Немного о Нашей Продукции., изображение №2 © sun9-35.userapi.com
Немного о Нашей Продукции., изображение №3 © sun9-34.userapi.com
- Технология намотки электромагнитных катушек станками с ЧПУ собственной разработки, позволяет обеспечить индуктивность на качественном уровне при сохранении минимальных габаритов. Таким образом, обеспечивается достаточно ровная и однородная укладка обмотки на катушку, покрытая фотополимером, что позволяет избежать воспламенения при нештатных ситуациях, так как изолируются от окружающего кислорода.
Немного о Нашей Продукции., изображение №5 © sun9-18.userapi.com
Немного о Нашей Продукции., изображение №5 © sun9-18.userapi.com
Приведем технические параметры электромагнитных вакуумных клапанов EMC.001 и EMC.002
Тип клапана: Нормально закрытый
Рабочая среда: Вакуум и инертные газы
Рабочая температура: 5-50 С
Рабочее давление: 200- 1.0×10-6 Па
Проводимость в молекулярном режиме: 9 л/с (DN\KF25), 6 л/с (DN\KF16)
Натекание внутренее: 1.3×10 -8 Па М3\С при нормальных условиях (без учета газопроницаемости)
Натекание Внешнее: 1.3×10 -11 Па М3\С при нормальных условиях (без учета газопроницаемости)
Стандарт Фланца: ISO DN\KF25 или ISO DN\KF16
Материалы: Корпус — алюминий Ад36 или ДТ16, уплотнения — FKM, сильфонная сборка — нержавеющая сталь 18хН10Т
Управление пусковым напряжением: Интегрированное в корпус клапана, микропроцессорное
Рабочее Напряжение: 24
Допустимое отклонение напряжения: 10%
Защита катушки: Фотополимерное покрытие
Открытие/закрытие: Плавный ход
Функционал платы управления: Переключение с 24 В на 6 В.; Защита от короткого замыкания; Защита от перегрева (отключение при достижении температуры 80 °С)
Уровень энергосбережения: Высокий
Форсажное напряжение: 24В
Напряжение удержания: 6В
Потребляемая мощность: 30/3Вт
Потребляемый Ток: 1,2\0.13 А
Вес: 600 гр.
Сайт компании: www.npoems.ru
Группа в ВК: https://vk.com/emc2group
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
27.01.2417:57:12