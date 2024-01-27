В России появилось предприятие по производству высоковакуумных клапанов

В 2022 году группой интузиастов была открыта комапния ООО «ЕМС», которая менее чем за год вывела на рынок качественную продукцию, не уступающую европейским аналогам.

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Этот успех отчасти обусловлен способностью привлекать в команду высококвалифицированных инженеров и дизайнеров, которые привносят свой опыт и инновационные идеи.

Производство находится в Санкт-Петербурге.

Хочу Вам рассаказать об одном из продуктов компании по своей технологичности, неимеющего аналогов в мире, появившегося на Российском рынке — это вакуумные клапаны серии ЕМС 000.

При разработке серии вакуумных клапанов, компания учитывала большой опыт эксплуатации различных вакуумных систем и постаралась учесть большую часть особенностей и требований к запорно-регулирующей вакуумной арматуре в России.

А теперь, давайте рассмотрим особенности конструкции и компоненты линейки вакуумных клапанов, отличающих продукцию компании ООО «ЕМС» от других производителей:

- Управление питанием и мониторинг состояния клапана, включая защиту от перегрева, короткого замыкания и перепадов, выполняет система на базе микропроцессора, интегрированная в электромагнитную катушку. На борту платы присутствует светодиодная индикация состояния питания и набор датчиков для контроля физических параметров обмотки.

Схема управления и корпус электромагнитной катушки © sun9-28.userapi.com © sun9-11.userapi.com

- Конструкция сильфонного компенсатора обеспечивает устойчивость к циклическим нагрузкам и повышенному давлению в магистралях вакуумных систем. Представляет собой последовательный набор компанентов из однородного материала, а именно нержавеющей стали 18хН10Т сваренных между собой с помощью лазера, каждая сборка проходит неразрушающий контроль герметичности на гелиевом- масс-спектрометрическом течеискателе.

Немного о Нашей Продукции., изображение №2 © sun9-35.userapi.com Немного о Нашей Продукции., изображение №3 © sun9-34.userapi.com

- Технология намотки электромагнитных катушек станками с ЧПУ собственной разработки, позволяет обеспечить индуктивность на качественном уровне при сохранении минимальных габаритов. Таким образом, обеспечивается достаточно ровная и однородная укладка обмотки на катушку, покрытая фотополимером, что позволяет избежать воспламенения при нештатных ситуациях, так как изолируются от окружающего кислорода.

Немного о Нашей Продукции., изображение №5 © sun9-18.userapi.com

Приведем технические параметры электромагнитных вакуумных клапанов EMC.001 и EMC.002

Тип клапана: Нормально закрытый

Рабочая среда: Вакуум и инертные газы

Рабочая температура: 5-50 С

Рабочее давление: 200- 1.0×10-6 Па

Проводимость в молекулярном режиме: 9 л/с (DN\KF25), 6 л/с (DN\KF16)

Натекание внутренее: 1.3×10 -8 Па М3\С при нормальных условиях (без учета газопроницаемости)

Натекание Внешнее: 1.3×10 -11 Па М3\С при нормальных условиях (без учета газопроницаемости)

Стандарт Фланца: ISO DN\KF25 или ISO DN\KF16

Материалы: Корпус — алюминий Ад36 или ДТ16, уплотнения — FKM, сильфонная сборка — нержавеющая сталь 18хН10Т

Управление пусковым напряжением: Интегрированное в корпус клапана, микропроцессорное

Рабочее Напряжение: 24

Допустимое отклонение напряжения: 10%

Защита катушки: Фотополимерное покрытие

Открытие/закрытие: Плавный ход

Функционал платы управления: Переключение с 24 В на 6 В.; Защита от короткого замыкания; Защита от перегрева (отключение при достижении температуры 80 °С)

Уровень энергосбережения: Высокий

Форсажное напряжение: 24В

Напряжение удержания: 6В

Потребляемая мощность: 30/3Вт

Потребляемый Ток: 1,2\0.13 А

Вес: 600 гр.

© sun9-34.userapi.com

Сайт компании: www.npoems.ru

Группа в ВК: https://vk.com/emc2group

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