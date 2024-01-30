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Производство

«Автозавод Санкт-Петербург» запустил производство автомобилей под брендом XCITE

 © www.ntv.ru

«Автозавод Санкт-Петербург», который раньше производил Nissan, начал выпуск автомобилей под собственным брендом XCITE («Иксайт»). Это первый собственный проект в новой истории предприятия, говорится в сообщении пресс-службы.

Выпуск новых моделей будет налажен в «тесном сотрудничестве с международными партнерами». Уже произведена первая партия из нескольких тысяч автомобилей и сейчас завод накапливает складской запас. Продажи планируют начать весной этого года, а первые подробности о моделях станут известны в конце февраля. «АвтоВАЗ», которому сейчас принадлежит завод, планировал в этом году году начать выпускать автомобили сегментов C и D под новой маркой.

Ранее стало известно, как будет выглядеть эмблема нового бренда — ей стала буква «Х» в овале. Внешний вид этого знака вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Слоган нового бренда — «Выигрывай в самом важном». Ну, а название XCITE с английского можно перевести как «возбуждать», «вдохновлять» или «будоражить».

https://rg.ru/2...ndom-xcite.html

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Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2810404/

Санкт-Петербург, машиностроение
  • rvk rvk
    30.01.2420:51:54

    Название очень неудачное. Не понимаю откуда берутся такие незвучные сложно произносимые названия. Зачем такое придумывать?

    #1276625
  • Proxor_Proxoroff Proxor_Proxoroff
    30.01.2421:18:19

    Фотографии посмотреть бы. И да, с названием нужно подумать: что-нибудь русское.

    #1276629
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      30.01.2421:54:17

      Англо-саксонство в головах неистребимо. Только вместе с головами.

      #1276636
      • Нет аватара Лексур
        30.01.2422:46:31

        Это не так жутко читается, как иной сленг. Это какая-то шифрограмма. Без специального переводчика все эти «кринжово-коворкинговые активности», именно «активности» не понять.

        #1276641
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