«Автозавод Санкт-Петербург» запустил производство автомобилей под брендом XCITE

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«Автозавод Санкт-Петербург», который раньше производил Nissan, начал выпуск автомобилей под собственным брендом XCITE («Иксайт»). Это первый собственный проект в новой истории предприятия, говорится в сообщении пресс-службы.

Выпуск новых моделей будет налажен в «тесном сотрудничестве с международными партнерами». Уже произведена первая партия из нескольких тысяч автомобилей и сейчас завод накапливает складской запас. Продажи планируют начать весной этого года, а первые подробности о моделях станут известны в конце февраля. «АвтоВАЗ», которому сейчас принадлежит завод, планировал в этом году году начать выпускать автомобили сегментов C и D под новой маркой.

Ранее стало известно, как будет выглядеть эмблема нового бренда — ей стала буква «Х» в овале. Внешний вид этого знака вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Слоган нового бренда — «Выигрывай в самом важном». Ну, а название XCITE с английского можно перевести как «возбуждать», «вдохновлять» или «будоражить».

https://rg.ru/2...ndom-xcite.html

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