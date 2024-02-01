В Ростове-на-Дону заработал новый тракторный завод

Завод запущен пока в тестовом режиме. Тракторный завод Ростсельмаш готовится к открытию и ведет отладку технологических процессов производства. На главный конвейер поставлены первые тракторы.

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Начали отработку с одной машины, постепенно довели до восьми ед., одновременно находящихся на монтаже. Параллельно идет прокрутка конвейера сборки кабин.

Инженерные службы предприятия занимаются подключением конвейеров, крановых систем, подготовкой к пусконаладочным мероприятиям интеллектуальных сборочных мест.

© avatars.dzeninfra.ru

Сборочное производство тракторного завода имеет высокий уровень автоматизации процессов. Конвейера будут работать в режиме «старт-стоп» (автоматическое включение, выключение) согласно производственному такту. Электронные системы затяжки обеспечивают операцию с четко заданными параметрами. Данные передаются в электронный паспорт трактора, который будет сохранять всю историю сборки машины.

Каждый пост оснащен подвесными кранами грузоподъемностью от 2 до 3,2 т. Для особо точных операций предусмотрены грузоподъемные манипуляторы, которые снижают нагрузку для операторов при монтаже комплектующих.

© avatars.dzeninfra.ru

В главный сборочный конвейер встроен автоматизированный пост заправки технологическими жидкостями. Система управления выбирает и запускает нужный процесс, в зависимости от модели техники.

© avatars.dzeninfra.ru

Напомним, официальный старт строительства тракторного завода Ростсельмаш был дан в сентябре 2021 года. В данный момент предприятие готовится к запуску.

Завод находится в Ростове-на-Дону. Общая территория — 14 га, производственные площади — 62 тыс. кв.м. Мощности позволяют выпускать 5000 машин в год.

На данной площадке компания намерена производить модельный ряд тракторов от 170 л.с. до 600+ л.с. с шарнирно-сочлененной и классической рамой, на гусеничном ходу. Тут же будет налажен выпуск нового продукта компании — дорожно-строительной техники. Когда завод выйдет на полную мощность, на нем будут работать до 1850 человек.

Еще в марте прошлого года, завод выглядел вот так.

© avatars.dzeninfra.ru

Тогда казалось, что работы еще непочатый край, ведь были готовы лишь стены и крыша, и сложно было поверить, что уже менее через год тут начнется производство тракторов.

Но браво Ростсельмаш, браво! Чувствуется мощь и сила как раз в том, как спокойно, размеренно, но неотвратимо наш Донской производитель реализует такие проекты. И это же не единственная стройка, в Таганроге сейчас идет другая, не менее значимая, и там тоже запуск уже близко. Горд за земляков!

Ну, а читатели «Сделано у нас», если не случится чего-то непредвиденного, увидят репортажи с открытия производств как из Таганрога, так и с нового тракторного. Не переключайтесь!

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