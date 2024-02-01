Запущено движение по новому мосту через реку Илистая в Приморье

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В Приморье открыто движение по новому мосту через реку Илистая. Важный мостовой переход находится между поселками городского типа Ярославский и Сибирцево в Черниговском и Хорольском округах.

Как сообщили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, дорожники АО «СПЕЦСУ» ведут работы на восьмом километре автомобильной дороги Сибирцево — Жариково — Комиссарово. На мосту выполнены все строительно-монтажные работы, кроме установки перил, нанесения дорожной разметки, окраске пролетов, укрепления конусов и восстановления плодородного слоя земли.

«Запуск движения позволит разобрать существующий аварийный мост в зимний период и с наступлением тепла приступить к обустройству подходов к новому объекту», — рассказали в подрядной организации.

Завершить реконструкцию планируют раньше намеченного контрактом срока — до середины декабря 2024 года.

Фаина Банжаева, banzhaeva_fa@primorsky.ru

Фото — АО «СПЕЦСУ»

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