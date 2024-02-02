В Когалыме открылся образовательный центр Пермского политеха

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В югорском Когалыме открылся крупнейший образовательный центр — филиал Пермского национального политехнического университета. Мероприятие стало частью совещания по теме развития университетских кампусов в России. Образовательный центр — уникальный проект, благодаря которому будущие специалисты топливно-энергетический комплекса могут пройти обучение под руководством ведущих преподавателей и действующих работников компании. Обучение будут вести по международным стандартам. Комплекс включает общественно-образовательный, учебный и лабораторный корпуса, два кампуса (общежития для студентов на 390 человек), спортивный блок, актовый зал и конференц-зал, столовую, кафе, амфитеатр-трансформер. Проект реализован в рамках 4-х стороннего соглашения о создании образовательного центра в Когалыме. Сторонами соглашения являются: министерство науки и высшего образования России, правительство Югры, правительство Пермского края, ПАО «НК «ЛУКОЙЛ».

© admhmao.ru

Открытие филиала ПНИПУ позволит реализовать модель непрерывной подготовки высококвалифицированных специалистов «Школа-колледж-вуз-отраслевая наука- предприятие» для нефтегазодобывающей отрасли (геология, разработка нефтяных и газовых месторождений, бурение).

© admhmao.ru

Современный высокотехнологичный кластер, в состав которого входит кампус мирового уровня на тысячу студентов и слушателей, базовые кафедры, промышленные и сервисные организации топливно-энергетического комплекса. Здесь будут готовить новое поколение инженеров, обеспечивающих кадровый и технологичный суверенитет России. Особенностью инженеров станут глубокие, фундаментальные знания, передовые, профессиональные, цифровые и управленческие компетенции, это уверенность в будущем России.

© admhmao.ru

Строительство Образовательного центра велось три года. На площади 170 тыс. м2 возведён университет нового поколения. В его состав вошли несколько корпусов: общественно-образовательный, учебный и лабораторный, в которых расположены актовый и конференц-залы на 450 мест, 32 аудитории, столовая и кафе, музей и библиотека, а также 38 лабораторий — 18 учебных и 20 для проведения прикладных исследований в сфере нефтегазодобычи на базе научно-исследовательской инфраструктуры ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

© admhmao.ru

Образовательные корпуса соединены теплыми переходами с двумя зданиями общежитий на 390 мест с системой «Умный дом», спортивным блоком с четырьмя многофункциональными залами.

© admhmao.ru

Набор студентов в корпоративные группы ЛУКОЙЛа Пермского национального исследовательского политехнического университета ведется с 2020 года.До открытия Образовательного центра в Когалыме они проходили обучение в Перми. Студентам обеспечивается практика и трудоустройство выпускников корпоративных групп на предприятия ЛУКОЙЛа.

— Когалым — моногород, изменивший судьбу (часть 1)

— Когалым — моногород, изменивший судьбу (часть 2)

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