На прессово-рамном заводе «КАМАЗа» запущена новая окрасочная камера

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На прессово-рамном заводе «КАМАЗа» завершилась пусконаладка окрасочно-сушильной камеры «Гелиос» в цехе окраски № 2.

Камера предназначена для выполнения нарядов по специальным направлениям, в том числе в тропическом исполнении для заказчиков из-за рубежа, где к качеству окраски предъявляются особые требования. Как рассказал заместитель начальника цеха окраски № 2 по технической части Ильнар Авзалов, в оборудовании применены новые технологии — камера разделена на две зоны: дефектовки деталей и окрасочно-сушильную.

В тамбуре (зоне дефектовки), куда детали приходят после грунтования, по всему периметру установлены мощные световые панели. По сути это бестеневая камера, в которой опытный глаз рабочего сразу же заметит подтёки и пятна непрокрашенных поверхностей. После исправления детали устанавливаются на специальную оснастку и отправляются в окрасочную камеру. Здесь все комплектующие для каркаса кабины обретают свой цвет — ярко-оранжевый, белый, синий, вишнёвый.

На каждую деталь накладывается два слоя краски с выдержкой 5-8 минут. Благодаря мощной системе вентиляции, выдувающей из камеры всю пыль и эффективно очищающей воздух, дефект «сорность» теперь исключён. После окончания окраски в камере включается режим сушки, которая ведётся при температуре 80 градусов в течение 30 минут.

Систему управления новой камеры после обучения быстро освоили и маляры, и дефектовщики, работающие в ней. Контролёры ОТК после перехода в новую окрасочно-сушильную камеру отмечают высокое качество работы — толщина слоя соответствует заданным параметрам.

Ежедневно с октября здесь окрашиваются порядка 40-60 позиций деталей оперения, платформы. Со временем загрузка этого агрегата будет увеличиваться.

«КАМАЗ», благодаря широкому спектру мер государственной поддержки, продолжает укрепление технологического суверенитета страны.

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