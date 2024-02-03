Нефтесервисные предприятия Ямала расширили производство

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В Ноябрьске работает около 30 нефтесервисных предприятий. На трёх из них недавно расширили производство запустив новые цеха. Нефтесервисные предприятия, несмотря на санкции, не просто успешно работают и развиваются, но и производят всё больше уникальной и технологичной продукции.

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В компании «Нафтагаз — Сервис» начал работать цех, где инспектируют и ремонтируют бурильные трубы и инструмент. Его запуск позволил экономить время и средства компании, поскольку ранее приходилось отправлять инструменты на ремонт в Югру.

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Чтобы воплотить этот проект в жизнь был создан новый цех, приобретено оборудование, появилось дополнительно 36 рабочих мест. Скоро будет ещё 50 рабочих мест, когда на предприятии реализуют планы по расширению проекта.

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В компании и специалистов обучают в собственном учебном центре, о нём я рассказывал осенью . Новые мощности теперь позволят предоставлять услуги и другим предприятиям.

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Учебный центр укомплектован уникальным оборудованием, среди которого учебно-тренировочный полигон «Ветлан», тренажёр — имитатор бурения, тренажёр работы на высоте и многое другое.

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В 2023 году «НГ-Сервису» присвоено звание «Привлекательный работодатель — 2023». С учётом расширения видов нефтесервисных услуг и закупом дополнительного автотранспорта (сумма инвестиций — 235 млн рублей) в 2024 году планируется ещё открытие порядка 150 рабочих мест в Ноябрьске.

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НГ «Кемикалз» занимается производством химикатов для изготовления жидкости для гидроразрыва пластов. На территории предприятия построили склад площадью 1480 кв. м, а на втором этаже разместят офисные помещения и лаборатории. Инвестиции составили 6 млн. рублей, они позволят увеличить производство и наладить логистику.

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Строительство нового цеха и установка четырёх станков позволили компании «ВТ ОИЛ ТУЛС» (до недавних событий «Вагенборг Ойлфилд Системз».) заниматься изготовлением нового нефтегазового оборудования. До конца года производственники планируют приобрести ещё четыре станка.

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© tvmig.ru

© tvmig.ru

© tvmig.ru

Компания по специальному заказу уже изготовила новый тип сложного оборудования из труднообрабатываемого жаропрочного сплава для систем MWD/LWD нефтегазовой промышленности. При изготовлении было задействовано новое высокотехнологичное оборудование — технологии Deep Hole Drilling, Gun Drilling.

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© tvmig.ru

Расширение производства — большой плюс для города в виде дополнительных рабочих мест. В «ВТ ОИЛ ТУЛС» уже трудоустроили сотрудников на десять новых ставок, столько же примут в ближайшее время. Но самое главное, что свои производства нефтесервис планирует развивать и дальше, ведь эта отрасль включена в стратегию развития Ноябрьска .

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