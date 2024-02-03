Нефтесервисные предприятия Ямала расширили производство
В Ноябрьске работает около 30 нефтесервисных предприятий. На трёх из них недавно расширили производство запустив новые цеха. Нефтесервисные предприятия, несмотря на санкции, не просто успешно работают и развиваются, но и производят всё больше уникальной и технологичной продукции.
В компании «Нафтагаз — Сервис» начал работать цех, где инспектируют и ремонтируют бурильные трубы и инструмент. Его запуск позволил экономить время и средства компании, поскольку ранее приходилось отправлять инструменты на ремонт в Югру.
Чтобы воплотить этот проект в жизнь был создан новый цех, приобретено оборудование, появилось дополнительно 36 рабочих мест. Скоро будет ещё 50 рабочих мест, когда на предприятии реализуют планы по расширению проекта.
В компании и специалистов обучают в собственном учебном центре, о нём я рассказывал осенью. Новые мощности теперь позволят предоставлять услуги и другим предприятиям.
Учебный центр укомплектован уникальным оборудованием, среди которого учебно-тренировочный полигон «Ветлан», тренажёр — имитатор бурения, тренажёр работы на высоте и многое другое.
В 2023 году «НГ-Сервису» присвоено звание «Привлекательный работодатель — 2023». С учётом расширения видов нефтесервисных услуг и закупом дополнительного автотранспорта (сумма инвестиций — 235 млн рублей) в 2024 году планируется ещё открытие порядка 150 рабочих мест в Ноябрьске.
НГ «Кемикалз» занимается производством химикатов для изготовления жидкости для гидроразрыва пластов. На территории предприятия построили склад площадью 1480 кв. м, а на втором этаже разместят офисные помещения и лаборатории. Инвестиции составили 6 млн. рублей, они позволят увеличить производство и наладить логистику.
Строительство нового цеха и установка четырёх станков позволили компании «ВТ ОИЛ ТУЛС» (до недавних событий «Вагенборг Ойлфилд Системз».) заниматься изготовлением нового нефтегазового оборудования. До конца года производственники планируют приобрести ещё четыре станка.
Компания по специальному заказу уже изготовила новый тип сложного оборудования из труднообрабатываемого жаропрочного сплава для систем MWD/LWD нефтегазовой промышленности. При изготовлении было задействовано новое высокотехнологичное оборудование — технологии Deep Hole Drilling, Gun Drilling.
Расширение производства — большой плюс для города в виде дополнительных рабочих мест. В «ВТ ОИЛ ТУЛС» уже трудоустроили сотрудников на десять новых ставок, столько же примут в ближайшее время. Но самое главное, что свои производства нефтесервис планирует развивать и дальше, ведь эта отрасль включена в стратегию развития Ноябрьска.
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