Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 2)

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Несколько лет назад стратегия развития Ноябрьска подверглась корректировке. Так, одним из направлений развития города определена диверсификация нефтегазового производства с развитием сервисного направления. Администрация Ноябрьска и Правительство Ямала на базе города планируют создать научно-промышленный кластер по оказанию нефтесервисных услуг, в его создании уже участвует десяток компаний.

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В начале века градообразующие предприятия отпустили свои дочерние нефтесервисные компании в свободное плавание. Реструктуризация проходила нелегко и не все предприятия выжили. Сегодня городские и региональные власти вновь много внимания уделяют развитию этого направления и нефтесервис снова стал одним из ведущих направлений развития промышленности города. Данная отрасль представлена в Ноябрьске множеством предприятий, многие из них широко известны, например Римера-Сервис, Римера-Сервис-Нижневартовск, ЯмалСпецСервис, Ямалсервисцентр, Нефтемашвнедрение, Шлюмберже, Сервисная буровая компания. Есть и такие, о которых мало кто слышал, известно о них становится после визита высокопоставленных чиновников и СМИ, о некоторых из них я писал в статье Тюменское импортозамещение.

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Представительство международного холдинга «Шоллер-Блэкманн Даррон Лимитед» работает на территории Ноябрьска с 2005 года. Причем в России это единственный филиал. У компании — собственная производственная база. Цех оснащен современным оборудованием, в числе которого токарные станки с цифровым программным управлением. Предприятие производит внутрискважинное оборудование, а также оказывает услуги по его дефектоскопии. Сейчас на предприятии трудятся около 100 человек.

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Другой успешный проект по развитию производства реализован компанией ООО «Вагенборг Ойлфилд Системз». С 2010 года голландская компания начала производственную деятельность на территории России, местом дислокации был определён Ноябрьск. Пару лет назад компания пробрела старую производственную базу на промзоне. После реконструкции АБК, производственных зданий и строительства новых цехов с 2018 г. предприятие начало свою деятельность на собственной базе, что положительно сказалось на производственных мощностях и номенклатуре услуг.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Дела у предприятий идут хорошо. Например, в 2020 году офис компании «ЯмалСпецЦентр» переехал в новое здание. Существенное обновление претерпел не только офис, но и прилегающая территория. Теперь у центрального входа компании разбит сквер с фонтаном и буровой вышкой. Модернизации подверглась и материально-техническая база предприятия — было приобретено современное оборудование.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Городские предприятия «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и «Газпром добыча Ноябрьск» являются градообразующими не только в Ноябрьске, но и в соседних Муравленко и Губкинском.

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Помимо этого, Ноябрьск по прежнему является ключевым в системе Сибура, центр единой сети транспортировки ШФЛУ Ямала расположен именно здесь.

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Производственные планы градообразующих предприятий на ближайшие годы позволяют обеспечить занятость населения, инвестиционную привлекательность региона и высокий уровень жизни.

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«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» — один из лидеров отрасли по освоению трудноизвлекаемых запасов. Здесь применяют уникальные технологии для разработки Ачимовской толщи. Ключевой драйвер развития предприятия — Отдаленная группа месторождений, она расположена в 300 километрах к востоку от Ноябрьска. По эффективности добычи внутри «Газпром нефти» Ноябрьская зона — самая эффективная.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

«Газпром добыча Ноябрьск» осуществляет добычу газа на Ямале, в Свердловской области, Якутии и на Камчатке. Примечательно, что единый центр управления компании находится именно в Ноябрьске.

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Так, в 2012 году компания уже построила в центре города свой новый офис, теперь же стройка развернулась вблизи старого комплекса АБК по ул. Республики. Здесь строится офисное здание для персонала Чаяндинского нефтегазопромыслового управления, само месторождение расположено в Якутии. Новый объект представляет собой четырёхэтажный АБК для размещения 170 сотрудников. На втором этаже строящегося здания предусмотрен отапливаемый переход в существующий комплекс административно-бытовых корпусов ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Внешний вид города непрерывно меняется, каждый год десятки зданий приобретают свежий вид.

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© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Лицо города создают не только опрятные фасады, но и отсутствие проводов, поэтому улицы Ноябрьска постепенно освобождаются от громоздких металлических опор воздушных линий электропередачи. В 2017 году была демонтирована ЛЭП на проспекте Мира, позже на ул. Муравленко и вдоль улиц Советская, Дружбы и Магистральная. Почти полтора километра ЛЭП демонтировали при реконструкции ул. В.Высоцкого.

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Установка памятников, строительство скверов и благоустройство дворов велось давно, но реконструкция городского парка открыла новую эпоху благоустройства города. О благоустройстве города я уже подробно писал здесь и здесь.

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Ноябрьск насыщен памятниками и арт-объектами, о некоторых из них я рассказывал десять лет назад. В 2022 году наполнение города интересными локациями продолжилось.

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© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Союз предпринимателей Ноябрьска подарил муниципалитету кованый стол с граммофоном и книгами. На обновлённом пешеходном мосту на улице Ленина бизнесмены установили металлическую композицию, а также лавочки.

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Территория городских парков изобилует белками, так и появилась идея установить скульптуры белок у здания городской администрации. Зверьков трое, они выполнены почти в натуральную величину и очень похожи на живых.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

На центральной аллее появились стильные урны.

© admnoyabrsk.ru

В преддверии дня города установили фигуры моржей, это отличный подарок городу в год экологии на Ямале.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Из года в год Администрация Ноябрьска прилагает большие усилия по привлечению частных инвестиций в город, и с 2018 года плоды этой работы стали заметны, когда завершилась реализация многих инвестиционных проектов.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Так, в начале года открылся новый медицинский центр «Академия здоровья».

© admnoyabrsk.ru

Следом за ним появился медицинский центр «Сибирское здоровье». Здание, расположенное по адресу: улица 60 лет СССР, 2 — новая резиденция старейшей в городе и крупнейшей в регионе частной клиники.

© admnoyabrsk.ru

В 2018 году открылись объекты, о которых очень давно мечтали горожане, среди них «Бургер Кинг».

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Строительство единственного на Ямале гипермаркета «Лента» заняло всего один сезон. Гипермаркет площадью порядка 5 000 квадратных метров готов предложить горожанам более 30 000 наименований товаров.

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В 2019 году завершилось строительство нескольких важных инфраструктурных объектов, среди которых кольцевой газопровод и улица Юрия Гагарина. Новую улицу ждали не только жители новостроек, но и все горожане. Продление улицы Советской и строительство новой дороги между восьмым и будущим десятым микрорайонами начались летом 2018 года. Всего на объекте было проложено дорожное полотно протяжённостью 650 метров, вдоль проезжей части оборудована ливневая канализация, движение регулируют два светофора. Новые дороги не только улучшили транспортную доступность 8 микрорайона, но и на четверть разгрузили ул. В.Высоцкого.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Главное открытие 2022 года выявили социологические опросы. Оказывается, что жилищная проблема уже не главная для северян, она оказалась только на четвёртом месте по важности. На первый план вышла тема досуга и самореализации детей и молодежи, следом идут дороги, медицина, ЖКХ, и в этом направлении Ноябрьск предвосхищает ожидания жителей.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

В Ноябрьске строят первый на Ямале детский образовательный центр «Кванториум». Будущий технопарк рассчитан на 800 школьников 5-11 классов.

© admnoyabrsk.ru

В Кванториуме будет 9 квантов, и больше 15 лабораторий: дети смогут изучать дизайн, виртуальную реальность, IT-технологии, робототехнику, устройство беспилотных летательных аппаратов и проектировать транспортные средства будущего. Кроме того, в здании расположится «Город профессий», коворкинг-зона, детские аттракционы, 3D-кинотеатр, интерактивные музей и библиотека. Сдать объект планируется в 2023 году.

© admnoyabrsk.ru

Весной в городе начались работы по созданию арт-резиденции. Реконструкция развернулась во Дворце молодёжи (бывший ДК «Газовик»), который после реконструкции превратится в современное творческое пространство. В будущей арт-резиденции под названием «Миксер» обустроят мастерские, креативный хаб, коворкинг-зону, медиацентр, студию звукозаписи, кафе и многое другое. Вокруг объекта благоустроят парковую территорию.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Арт-резиденция «Миксер» станет одним из самых современных креативных пространств в стране. В здании, где расположится «Миксер», полностью изменят внутреннее содержание и внешний вид. Реконструкцию арт-резиденции должны завершить в марте 2023 года. В арт-резиденции уже начинаются отделочные работы. Наблюдать за финальным этапом реконструкции приехал специалист архитектурного бюро «Pergaev», авторский надзор за проектом подарит Ноябрьску настоящую достопримечательность.

© admnoyabrsk.ru

В 2022 году начался капитальный ремонт Центра «Современник». В молодёжном центре ремонтируют систему электроснабжения, проводят перепланировку, реконструкцию полов и потолков. Внешний вид здания не изменится, а вот территория вокруг будет благоустроена.

© admnoyabrsk.ru

В 2022 году в городском парке построена современная скейт-зона для молодёжи, которая увлекается экстремальными видами спорта.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

После бурного жилищного строительства 2012-15гг. в городе снята напряжённость по аварийному жилью и сегодня темпы значительно упали.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Но строительство жилья продолжается, новостройки теперь появляются на территориях, освобождённых от ветхих строений.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

В Ноябрьске появится не только бюджетное жильё, но и более современные и красивые дома.

© admnoyabrsk.ru

Первая ласточка в этом направлении ЖК «Оазис». На земельном участке в районе пересечения улиц Северной и 40 лет Победы строится комплекс таунхаусов.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

В целом, в этом году в Ноябрьске сдадут 443 квартиры — это почти 17 тысяч кв. метров жилья.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Начиная с 2022 года в Ноябрьске началась масштабная работа по капитальным ремонтам объектов образования. К выходу на капремонты школ и детских садов готовились несколько лет, заказывали проекты, согласовывали их в округе, считали деньги. Документы готовы и работы начались, ведь нацпроект «Образование» и региональный проект «Современная школа» содержат новые подходы к обучению.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Здание спортивной школы «Арктика» на улице Киевской 1987 года постройки. Капремонт затронет всё здание, но если конструктив административной части останется прежним, то спортивный блок пересобран заново.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Продолжение следует…

В статье использованы фото из открытых источников.

P.S. Ознакомьться со всеми публикациями о развитии Ямала можно здесь, здесь и в Ямальском меридиане.