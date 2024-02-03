ГТЛК поставила 15 автобусов для Астрахани за неделю

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На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг городскому перевозчику Астрахани 15 автобусов VOLGABUS 4298G4 в рамках инвестпроекта с использованием средств ФНБ.

Вся техника работает на компримированном природном газе, использование которого позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Поставки осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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