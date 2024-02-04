Ход строительства второго этапа обхода Волгограда

Дорога станет важной частью транспортного коридора «Север — Юг» и обеспечит выход к портам Каспийского бассейна. Четырёхполоска соединит федеральные трассы Р-22 «Каспий» и Р-260, а также региональную дорогу Качалино — Степной — аэропорт Гумрак.

Готовность II этапа — 60%. Протяжённость объезда составит 24,9 км.Срок сдачи: 2024 г.

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