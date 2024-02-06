В ИП «Рязанский» началось строительство завода электронных приборов учета

НПП «Тепловодохран». Архивное фото © region.center

В индустриальном парке «Рязанский» ещё один резидент индустриального (промышленного) парка «Рязанский» — компания «Тепловодохран» — приступил к строительству завода. Там будут производиться современные электронные приборы учёта. В общей сложности компания инвестирует в проект более 1,5 млрд рублей с созданием около 700 рабочих мест.

Предприятие работает на рынке производства приборов автоматизированного учета энергоресурсов более 25 лет. Спрос на эту продукцию стабильно высокий. Компания поставляет счётчики по учету потребления воды, газа и электричества в десятки регионов России, экспортирует в страны СНГ, осваивает рынки Марокко и Китая. Речь идёт о продукции как промышленного, так и бытового использования.

«Корпорация развития» поддержала инициативу инвестора построить новый заводской комплекс с производственным, складским и офисными модулями. Площадка индустриального парка «Рязанский» с его инженерной инфраструктурой и хорошей транспортной логистикой подошла для проекта как нельзя лучше.

Ввести новый объект в эксплуатацию инвестор планирует через полтора года.

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