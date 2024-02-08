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Медучреждения

В Ленинградской области открылся новый медицинский центр

 © dpru.obs.ru-moscow-1.hc.sbercloud.ru

8 февраля во Всеволожском районе Ленинградской области открылся многопрофильный медицинский центр «Белоостров».

Комплекс расположен на территории более 30 га.

Он состоит из трёх современных корпусов и девяти вспомогательных объектов для обеспечения инфраструктуры. Общая площадь зданий составляет 132 тыс. м2. У медцентра есть свой автопарк машин скорой помощи и вертолётная площадка для санавиации. Стационар насчитывает 286 палат для взрослых и детей.

Здесь установлено более 2,5 тысяч единиц медоборудования последнего поколения. Центр будет принимать до 100 тысяч пациентов в год, в нём более 20 операционных и 420 коек, есть уникальная система, которая полностью обеззараживает воздух. В клинике будут трудиться около 800 специалистов.

Клиника «Белоостров» построена как высокотехнологичный многопрофильный медицинский комплекс (ВММК). Это флагманский проект Группы компаний «Мой медицинский центр» (ММЦ) и первый в России «медицинский город», созданный для лечения по всем направлениям амбулаторной и хирургической помощи.

Клиника оснащена современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ и наркозно-дыхательной аппаратурой последнего поколения, системой ламинарных потолков, которая позволяет обеззараживать воздух практически на 100%, инновационными видеосистемами для эндоскопической хирургии, автоматизированным центром стерилизации медицинского оборудования с IT-технологиями персонифицированного контроля движения инструментария. В клинике также установлены биплановый ангиограф, линейный ускоритель для фотонной терапии последнего поколения, интраоперационная КТ.

Отличительной особенностью центра является первое в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге приёмное отделение, где есть операционные блоки. Если сюда поступит человек, которому срочно нужна операция, врачи не потеряют ни минуты.

Комплекс в Белоострове включён в программы добровольного и обязательного медицинского страхования. Получить медицинскую помощь, в том числе бесплатно по полису ОМС, здесь могут жители Ленобласти и Петербурга, а также других регионов России.

 © council.gov.ru

 © dpru.obs.ru-moscow-1.hc.sbercloud.ru

https://www.dp....njy8u4234277659

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Источник: http://council.gov.ru/events/news/153186/

новый медцентр, Ленинградская область
  • Нет аватара Dima62M
    09.02.2401:17:08

    Так то посёлок Белоостров является частью Курортного района г.Санкт-Петербурга, а не Всеволожского района Ленинградской области!!!

    #1277152
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      09.02.2407:58:27

      Всё верно. «Белоостров» — это только название медицинского центра.

      Территориально он находится в Юкковском сельском поселении Ленинградской области.

      #1277160
      • Нет аватара Dima62M
        09.02.2409:44:21

        То что медцентр построен буквально на границе города (п.Белоостров) и Леньобласти (Юкка) это значит, что он построен в первую очередь для жителей СПб, а не областников, это просто лишний повод областному губеру Дрозденко попиариться за счёт объекта, к которому он не имеет никакого отношения          

        #1277167
  • Нет аватара termometrix
    09.02.2410:00:24

    Говорят, центр огромный и уникальный, в нем также будут проводить карбоновую терапию в перспективе и оказывать бесплатные услуги всем пациентам, застрахованным по ОМС.

    Злые языки и пропагандистские западные и прозападные СМИ утверждали, что для создания этого центра помогла одна из дочерей Президента России.

    Как будто в этом есть что-то плохое,даже если слухи соответствуют действительности.

    Сколько больниц или медицинских центров в США для народа построил Хантер Байден, сын американского президента? А он проверенный миллионер и претендует на роль инвестиционного менеджера, то есть ищет и находит деньги на реализацию проектов.

    "По мнению Валентины Матвиенко, клиника «Белоостров» — хороший пример для отечественного бизнеса, которому полезно знать, что точно пришло время инвестировать в свою страну человеческий капитал".

    Отредактировано: termometrix~10:41 09.02.24
    #1277169
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