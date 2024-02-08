В Ленинградской области открылся новый медицинский центр

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8 февраля во Всеволожском районе Ленинградской области открылся многопрофильный медицинский центр «Белоостров».

Комплекс расположен на территории более 30 га.

Он состоит из трёх современных корпусов и девяти вспомогательных объектов для обеспечения инфраструктуры. Общая площадь зданий составляет 132 тыс. м2. У медцентра есть свой автопарк машин скорой помощи и вертолётная площадка для санавиации. Стационар насчитывает 286 палат для взрослых и детей.

Здесь установлено более 2,5 тысяч единиц медоборудования последнего поколения. Центр будет принимать до 100 тысяч пациентов в год, в нём более 20 операционных и 420 коек, есть уникальная система, которая полностью обеззараживает воздух. В клинике будут трудиться около 800 специалистов.

Клиника «Белоостров» построена как высокотехнологичный многопрофильный медицинский комплекс (ВММК). Это флагманский проект Группы компаний «Мой медицинский центр» (ММЦ) и первый в России «медицинский город», созданный для лечения по всем направлениям амбулаторной и хирургической помощи.

Клиника оснащена современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ и наркозно-дыхательной аппаратурой последнего поколения, системой ламинарных потолков, которая позволяет обеззараживать воздух практически на 100%, инновационными видеосистемами для эндоскопической хирургии, автоматизированным центром стерилизации медицинского оборудования с IT-технологиями персонифицированного контроля движения инструментария. В клинике также установлены биплановый ангиограф, линейный ускоритель для фотонной терапии последнего поколения, интраоперационная КТ.

Отличительной особенностью центра является первое в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге приёмное отделение, где есть операционные блоки. Если сюда поступит человек, которому срочно нужна операция, врачи не потеряют ни минуты.

Комплекс в Белоострове включён в программы добровольного и обязательного медицинского страхования. Получить медицинскую помощь, в том числе бесплатно по полису ОМС, здесь могут жители Ленобласти и Петербурга, а также других регионов России.

© council.gov.ru

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