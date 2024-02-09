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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) завершила поставку 191 автобуса для Астрахани в рамках инвестпроекта по масштабному обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Последние 16 машин были переданы в лизинг городскому перевозчику Астрахани на этой неделе. Это — современные комфортабельные автобусы VOLGABUS 4298G4, работающие на компримированном природном газе. Транспортные средства отлично подходят для перевозки маломобильных групп населения.

Ранее в 2022 году ГТЛК поставила 94 автобуса большого класса VOLGABUS-5270 для обслуживания 6 пассажирских маршрутов в Астрахани в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Все поставки техники осуществлялись благодаря мерам поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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