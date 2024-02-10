В Пензе открыт новый лабораторно-диагностический корпус онкологического диспансера

© penza.aif.ru

В 5-этажном здании смогут выявлять рак на самых ранних стадиях, это поможет в дальнейшим лечении. В корпусе новое передовое оборудование стоимостью 600 млн. рублей. Строительство шло с 2021 года, закончилось ближе к концу 2023 года.

В корпусе ведут работы гематологический центр, патологоанатомическое отделение, отделение УЗИ диагностики, и цитологическая лаборатория. Так же уже обустраивают дневные стационары, где в будущем будут в палатах пребывать пациенты.

© penza.aif.ru

«В новом корпусе уже функционирует лаборатория клинико-диагностическая, которая освещена современным лабораторным оборудованием. Без лабораторных анализов лечение пациента невозможно. А новое оборудование позволит диагностировать точнее, и скорее. Очень важно врачу определить группу крови, что бы пациенту, верно, подобрать донора. В этом нам должен помочь иммуногематологический анализатор», — рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Людмила Журавлева.

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