Пассажирское судно «Иния» завершило испытания

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Пассажирское судно «Иния» проекта 04860.1, разработанное в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), завершило ходовые испытания, во время которых были подтверждены все заявленные характеристики, и достигнута скорость в 34 км/ч, что на 4 км/ч превышает проектную.

«Иния» — второе судно разработки ОСК в линейке мелкосидящих пассажирских судов (осадка 0,5м) для городского, пригородного маршрутного сообщения и экскурсионных прогулок.

Проект разработан в НИПТБ «Онега» (входит в ОСК) и получил согласование Северного филиала Российского классификационного общества в ноябре 2022 года. Судно рассчитано на 54 пассажира и двух членов экипажа, имеет осадку 0.5 м и габаритную длину 24.8 м. В отличие от другой разработки ОСК — речного трамвая «Соталия» — высота борта «Инии» достигает 1.4 м, что позволит использовать ее не только в условиях рек и каналов, но и на озерах и водохранилищах. По сути «Иния» — более мощная модификация «Соталии». Доля отечественного оборудования в проекте (включая пропульсивный комплекс) достигает 90%. Использованные технические решения максимально унифицированы между двумя проектами, что в перспективе должно упростить эксплуатацию парка подобных судов в регионах.

Как и «Соталия», «Иния» названа в честь вида пресноводного речного дельфина. Элементы дизайна судна имеют определенное сходство с контуром дельфина, выпрыгнувшего из воды.

Производство судов для регионов РФ планируется осуществлять на предприятиях ОСК.

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