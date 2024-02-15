Башкирская содовая компания начала производство новых марок ПВХ пластикатов

© soda.ru

Башкирская содовая компания, как крупнейший в стране производитель ПВХ продукции, приступила к выпуску шести новых марок негорючих пластикатов.

В соответствии с новым техническим регламентом Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» разработанные марки пластикатов созданы с использованием безопасных компонентов. Их отличает не только пониженная пожароопасность, но и экологичность: при работе с продукцией выделяется меньше дыма и хлористого водорода.

— Компания активно работает над расширением марочного ассортимента линейки конкурентоспособных ПВХ пластикатов. Однако мы нацелены не только на увеличение производства. Важно создавать безопасную, экологичную продукцию, соответствующую запросам современного рынка, — сообщает первый заместитель генерального директора БСК Александр Пименов.

При производстве новых серийно выпускаемых марок используются и собственные разработки компании. Так, специалисты БСК внедрили в рецептуру металлосодержащие лубриканты, что повышает технологические свойства продукции. Для увеличения же безопасности используются более экологичные пластификаторы, которые улучшают эластичность и пластичность сырья.

Сегодня БСК производит порядка 25 наименований серийно выпускаемых марок ПВХ пластикатов, незаменимого сырья при производстве защитных оболочек, изоляции и внутреннего заполнения кабелей и проводов, работающих в диапазоне температур от -40 °С до +70 °С. Как сообщают специалисты компании, в зависимости от требований заказчика, ассортимент продукции может расширяться.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.