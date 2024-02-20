«Соллерс» запустил выпуск новой «механики», которую будут ставить и на УАЗы
Компания «Соллерс» сообщила о начале серийного производства 6-ступенчатой МКПП на мощностях Заволжского моторного завода. Новая коробка передач будет устанавливаться в том числе на модели Ульяновского автозавода.
«Новые МКПП получат легкие коммерческие автомобили и пикапы Sollers, автомобили бренда УАЗ. Также в планах компании — установка локализованных коробок передач на другие отечественные автомобили», — сообщали ранее в пресс-службе «Соллерса».
По информации «Российской газеты», первой моделью УАЗ, которая получит новую «механику», станет «Профи». Предварительные сроки — последний квартал 2024 года.
Также новую КПП получит УАЗ «Патриот», ожидается, что ей агрегатируют готовящуюся к выходу модификацию внедорожника с дизелем.
«Соллерс» справился с задачей быстрее запланированного: в октябре 2023 года стало известно, что компания получила льготный заём от Фонда развития промышленности и старт производства состоится во втором квартале 2024 года. Повлияет ли это на озвученный ранее объём производства на этот год — около 7 тысяч единиц, пока неизвестно.
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Великоросс