«Соллерс» запустил выпуск новой «механики», которую будут ставить и на УАЗы

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Компания «Соллерс» сообщила о начале серийного производства 6-ступенчатой МКПП на мощностях Заволжского моторного завода. Новая коробка передач будет устанавливаться в том числе на модели Ульяновского автозавода.

«Новые МКПП получат легкие коммерческие автомобили и пикапы Sollers, автомобили бренда УАЗ. Также в планах компании — установка локализованных коробок передач на другие отечественные автомобили», — сообщали ранее в пресс-службе «Соллерса».

По информации «Российской газеты», первой моделью УАЗ, которая получит новую «механику», станет «Профи». Предварительные сроки — последний квартал 2024 года.

Также новую КПП получит УАЗ «Патриот», ожидается , что ей агрегатируют готовящуюся к выходу модификацию внедорожника с дизелем.

«Соллерс» справился с задачей быстрее запланированного: в октябре 2023 года стало известно, что компания получила льготный заём от Фонда развития промышленности и старт производства состоится во втором квартале 2024 года. Повлияет ли это на озвученный ранее объём производства на этот год — около 7 тысяч единиц, пока неизвестно.

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