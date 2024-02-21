В Енисейске открылся новый аэровокзал

© dela.ru

Площадь нового аэровокзала составляет 430 квадратов. Там есть просторный зал ожидания на 118 кв. метров, комната матери и ребенка, современная пропускная система и камеры хранения.

В аэропорту Енисейска тоже произошли изменения. Для него приобрели 12 единиц спецтехники, а также построили блок-модульный гараж площадью 900 квадратных метров, в котором разместили кабинеты для сотрудников, учебные классы, столовую, душевые и другие помещения.

© dela.ru

Старое здание аэровокзала в Енисейске сгорело на пожаре в 1972 году. Появления нового аэровокзала ждали и живущие в городе люди, и туристы, которые хотят посмотреть на старинный купеческий город — Енисейск с 1724 по 1775 год был главным городом Енисейской провинции, и наибольшего расцвета достиг в середине XVIII века. В то время он стал крупным ремесленно-торговым центром: в 1765 году в Енисейске насчитывалось 143 купца первой гильдии и свыше 1200 второй гильдии.

Добавим, что благодаря появлению нового здания аэровокзала пропускная способность увеличилась до 100 человек в час, что повысило комфорт и безопасность пассажиров. Модернизация аэропорта «Енисейск» ведется ФКП «Аэропорты Красноярья» с 2019 года за счет субсидий из федерального бюджета.

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