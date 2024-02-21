Чебоксарский «Агромаш» представил новый гусеничный трактор

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Новый АГРОМАШ 110ТГ продолжает философию предшественника. Как и полюбившийся в сельском хозяйстве 90ТГ, новый трактор станет универсальным помощником в растениеводстве и животноводстве, лесопожарных, лесовосстановительных, ландшафтных, дорожно-строительных и жилищно-коммунальных работах, в промышленной отрасли. Но, несмотря на преемственность ключевых характеристик, АГРОМАШ 110ТГ привнесет и новые изменения.

Новый гусеничный трактор АГРОМАШ 110ТГ оснащен комфортабельной пыле- шумо- изолированная кабиной, а удобное сиденье с регулировками по росту и весу оператора позволит водителю комфортно работать на новой машине. Как и предшественник, АГРОМАШ 110ТГ является лучшим сочетанием современности и универсальности.

Трактор сохраняет предельную эффективность при использовании любого подходящего навесного и прицепного оборудования, включая бульдозерное, как на сухой, так и на заснеженных и влажных поверхностях.

Плавность хода нового трактора обеспечивается проверенной ходовой системой с упругой балансирной подвеской, которая комплектуется гусеницей с открытыми металлическими шарнирами. Простота конструкции, высокая ремонтопригодность, повышенная проходимость и низкая удельная нагрузка гусеничного полотна на почву, вкупе с широким ассортиментом навесного и прицепного оборудования, делают новый АГРОМАШ 110ТГ идеальной машиной для выполнения любых работ.

Главное отличие АГРОМАШ 110ТГ от старшего брата — 90ТГ — оснащение новой более мощной силовой установкой. Новый трактор оснащен проверенным и надежным 6-цилиндровым двигателем Д-260.8S2-850 с номинальной мощностью 72 (98) кВт (л.с.). Мощная силовая установка позволит использовать трактор с 5-корпусными плугами, культиваторами, а также высокопроизводительными мульчерами.

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