Ростех представил устройство быстрого отдыха для бойцов СВО

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Аппарат биоритмостимуляции «РИТМ-ПОЛЕТ» холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех успешно применяется для восстановления военных, в том числе в зоне СВО. Устройство позволяет за 20-минутный сеанс достичь глубокой релаксации организма, сопоставимой с 4-6-часовым сном. Оборудование представлено на Международной выставке-форуме «Россия».

Аппарат «РИТМ-ПОЛЕТ» с помощью программируемого светового и звукового воздействия нормализует эмоциональное состояние человека при профессиональных перегрузках. Также он снимает нервное напряжение и усталость, повышает устойчивость к стрессам, предупреждает утомление, повышает жизненный тонус и работоспособность без использования фармакологических средств.

Комплекс имеет компактные габариты и весит около 2 кг. В его состав входит маска со встроенным экраном, передающим световые сигналы, датчик дыхания, наушники и пульт управления для регулирования времени процедуры и ее интенсивности.

Аппарат создан инженерами нижегородского НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника».

«Изначально комплекс был разработан для военных летчиков, но аппаратура получила более широкое применение. К примеру, сейчас „РИТМ-ПОЛЕТ“ активно используется военными, в том числе в зоне СВО. Применение аппарата помогает специалистам расширить возможности для повышения работоспособности личного состава, тренировки устойчивости к стрессовым ситуациям и стимуляции защитных механизмов организма», — отметил генеральный директор НПП «Полет» Алексей Комяков.

Разработка представлена на стенде Нижегородской области в рамках демонстрации продукции, производимой промышленными предприятиями страны для нужд специальной военной операции. Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ и будет работать до 8 июля 2024 года.

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