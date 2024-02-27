Строительство железной дороги вдоль Азовского побережья
Активно продолжается строительство железной дороги вдоль побережья Азовского моря.
На нескольких участках рельсы уже уложены.
Также ведутся подготовительные работы к строительству железной дороги на других участках.
Дорога пройдёт от Ростова-на-Дону через Бердянск, Таганрог, Мелитополь, Бердянск и далее на Джанкой.
Путь из Ростовской области в Крым станет короче на 200 километров и упростит перевозку грузов на полуостров и новые территории страны.
https://t.me/Pe...ya_perviy/68479
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Сергей Котенко