Строительство железной дороги вдоль Азовского побережья

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Активно продолжается строительство железной дороги вдоль побережья Азовского моря.

На нескольких участках рельсы уже уложены.

Также ведутся подготовительные работы к строительству железной дороги на других участках.

Дорога пройдёт от Ростова-на-Дону через Бердянск, Таганрог, Мелитополь, Бердянск и далее на Джанкой.

Путь из Ростовской области в Крым станет короче на 200 километров и упростит перевозку грузов на полуостров и новые территории страны.

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