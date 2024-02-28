Компания «Гут Трейлер» выпустила универсальный раздвижной трал

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Российский производитель прицепной техники — компания «Гут Трейлер» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») — выпустила универсальный раздвижной трал, который оснащен контейнерными замками для перевозки контейнеров.

Габаритная длинна модели составляет 15 530 мм, а в раздвинутом состоянии — 21 530 мм. Длинна нижней секции — 12 000 мм, в раздвинутом состоянии — 18 000 мм. Длинна верхней секции — 3 524 мм.

Первая ось у техники подъемная, четвертая ось — подруливающая.

Собственный вес трала составляет 13 700 кг, а максимальная грузоподъемность — 48 200 кг.

Модель оборудована приставными алюминиевыми аппарелями, а также контейнеровозными замками для перевозки 2х 20 °F , 1х 40 °F контейнеров.

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