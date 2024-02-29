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Движение по новому пути открыто на перегоне станция Ларба — разъезд Лумбир на линии Хани — Тында в Амурской области. Строительство двухпутной вставки велось в рамках реализации программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

В ходе работ было отсыпано более 43 тыс. кубометров земляного полотна, уложено 12,5 км рельсошпальной решетки и 4 стрелочных перевода, проложено порядка 75 км коммуникаций систем сигнализации, централизации и блокировки, построено 7 железнодорожных мостов. Строители трудились в сложных погодных условиях на участках вечной мерзлоты. Температура воздуха зимой продолжительное время держалась на отметке -40 градусов по Цельсию, иногда опускаясь до -51 градуса.

На линии Хани — Тында предусмотрена модернизация еще 15 объектов: переустройство пяти разъездов, строительство восьми двухпутных вставок, одного главного второго пути и переоборудование станции, что в итоге увеличит провозную способность всего участка до 54 млн тонн к 2025 году.

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